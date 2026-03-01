Trump, İran'la Müzakere Talebini Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, İran'la Müzakere Talebini Kabul Etti

01.03.2026 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'ın yeni liderliğiyle müzakere isteğini kabul etti, ancak geç kaldıklarını belirtti.

(ANKARA) - ABD merkezli The Atlantic dergisinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni liderliğinin müzakerelere yeniden başlamak istediğini belirterek, görüşme talebini kabul ettiğini açıkladı.

ABD merkezli The Atlantic dergisine konuşan Trump, İran'a yönelik saldırıların ardından Tahran yönetiminin temas kurmak istediğini söyledi. Trump, "Konuşmak istiyorlar ve ben de konuşmayı kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar" ifadesini kullandı.

Söz konusu açıklama, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyon başlatmasının bir gün sonra geldi. Operasyonlarda İran'daki üst düzey hedeflerin vurulduğu, İran'ın eski Yüksek Lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Trump, Florida'daki Mar-a-Lago kulübünden yaptığı telefon görüşmesinde, İranlı yetkililerin diplomasi için geç kaldığını savundu. Son haftalarda müzakerelere katılan bazı isimlerin artık hayatta olmadığını öne süren Trump, "Görüştüğümüz bazı kişiler artık yok. Bu büyük bir darbe oldu" dedi.

İranlılarla yapılacak görüşmenin zamanına ilişkin soruya ise Trump, "Bunu size söyleyemem" yanıtını verdi.

Mevcut yönetime karşı harekete geçme çağrısı

Öte yandan Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, bombardıman kampanyasının sona ermesinin ardından İran halkına mevcut yönetime karşı harekete geçme çağrısında bulundu. İran'da bir değişim sürecinin başlayabileceğini savunan Trump, gelişmelere bağlı olarak ABD'nin politika ve taktiklerini yeniden değerlendirebileceğini kaydetti.

Trump'ın açıklamaları, geniş çaplı askeri operasyonların gölgesinde diplomasi arayışının sürdüğüne işaret ederken, bölgedeki gerilimin ve belirsizliğin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, İran'la Müzakere Talebini Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Manchester United iftar yemeği düzenledi Manchester United iftar yemeği düzenledi
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Görenler inanamıyor Cagliari’nin yıldızından inanılmaz bir gol Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol

20:36
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
20:15
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
19:53
Riyad’dan İran’a misilleme mesajı: Yetki verildi
Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi
19:48
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
19:22
Trump: İran’daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 20:45:29. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, İran'la Müzakere Talebini Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.