Trump, İran'la Müzakere Talebini Kabul Etti

(ANKARA) - ABD merkezli The Atlantic dergisinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni liderliğinin müzakerelere yeniden başlamak istediğini belirterek, görüşme talebini kabul ettiğini açıkladı.

ABD merkezli The Atlantic dergisine konuşan Trump, İran'a yönelik saldırıların ardından Tahran yönetiminin temas kurmak istediğini söyledi. Trump, "Konuşmak istiyorlar ve ben de konuşmayı kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar" ifadesini kullandı.

Söz konusu açıklama, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyon başlatmasının bir gün sonra geldi. Operasyonlarda İran'daki üst düzey hedeflerin vurulduğu, İran'ın eski Yüksek Lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Trump, Florida'daki Mar-a-Lago kulübünden yaptığı telefon görüşmesinde, İranlı yetkililerin diplomasi için geç kaldığını savundu. Son haftalarda müzakerelere katılan bazı isimlerin artık hayatta olmadığını öne süren Trump, "Görüştüğümüz bazı kişiler artık yok. Bu büyük bir darbe oldu" dedi.

İranlılarla yapılacak görüşmenin zamanına ilişkin soruya ise Trump, "Bunu size söyleyemem" yanıtını verdi.

Mevcut yönetime karşı harekete geçme çağrısı

Öte yandan Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, bombardıman kampanyasının sona ermesinin ardından İran halkına mevcut yönetime karşı harekete geçme çağrısında bulundu. İran'da bir değişim sürecinin başlayabileceğini savunan Trump, gelişmelere bağlı olarak ABD'nin politika ve taktiklerini yeniden değerlendirebileceğini kaydetti.

Trump'ın açıklamaları, geniş çaplı askeri operasyonların gölgesinde diplomasi arayışının sürdüğüne işaret ederken, bölgedeki gerilimin ve belirsizliğin devam ettiğini ortaya koyuyor.