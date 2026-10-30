Trump, İran'la savaşın yakında biteceğini ve nükleer garanti istediğini açıkladı

Trump, İran'la savaşın yakında biteceğini ve nükleer garanti istediğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, Kansas City Radio'ya verdiği röportajda İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. Trump, Tahran'ın nükleer silah edinmeyeceğine dair garanti istediklerini ve savaşın bitmesinin hemen ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın "yakında" sona ereceğini, İran'ın nükleer silah edinmeyeceği konusunda garanti vermesini istediklerini söyledi.
ABD Başkanı Trump, Kansas City Radio'ya verdiği röportajda 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine sayılı günler kala İran gündemini değerlendirdi.
Ülkedeki yüksek akaryakıt fiyatları bağlamında tartışılan İran'la savaşın gidişatına ilişkin Trump, "yakında savaşın biteceğini" ifade etti.
ABD olarak Tahran'ın kendilerine "hiçbir şekilde nükleer silah temin etmeyecekleri" konusunda garanti vermesini istediklerini vurgulayan ABD Başkanı, savaşın bitmesinin hemen ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini dile getirdi.
İran'ın anlaşma yapmayı çok istediğini savunan Trump, bununla birlikte olası bir anlaşmanın ne zaman ve ne şekilde olabileceği konusunda ise herhangi bir görüş bildirmedi.
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