Trump: İran Yenildi, Hürmüz Güvenliği Önemli

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Trump, "ABD, İran'ı hem askeri hem ekonomik hem de her bakımdan yenilgiye uğratmış ve tamamen çökertmiştir" ifadelerini kullandı.

Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol alan ülkelerin bu geçiş yolunun güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu belirterek ABD'nin de bu konuda önemli ölçüde yardımcı olacağını söyledi. ABD'nin söz konusu ülkelerle koordinasyon içinde çalışacağını dile getiren Trump, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için ortak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Trump ayrıca bunun bir "ekip çalışması" olması gerektiğini belirterek, bu yaklaşımın dünyayı uyum, güvenlik ve kalıcı barışa yaklaştıracağını savundu.