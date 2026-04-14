Trump, İsa Görselini Paylaştı Tepki Üzerine Sildi

14.04.2026 09:40
Trump, kendisini İsa'ya benzeten görseli kaldırdı, doktor olarak tasvir edildiğini öne sürdü.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında kendisini İsa'ya benzer bir figür olarak gösteren görseli paylaşmasının ardından gelen yoğun tepkiler üzerine, görüntüde İsa peygamber değil, "doktor olarak resmedildiğini sandığını" gördüğünü söyleyerek sildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medyada kendisini İsa'ya benzer şekilde tasvir eden bir görsel paylaşması tepki çekti, kınama mesajları yayıımlandı.

ABD'nin muhafazakar Hristiyanlarının da tepkisini çeken paylaşımını gelen eleştirilerin ardından kaldıran Trump, söz konusu görseli İsa peygamber değil, doktor olarak kendisini temsil eden bir resim sandığını söyledi.

"Onu doktor olarak gördüm… İnsanları iyileştiren biri gibi" ifadelerini kullanan ABD Başkanı Trump, paylaşımı "insanların kafası karıştığı için" kaldırdığını belirtti ancak özür dilemeye gerek duymadığını kaydetti."

Trump'ın, beyaz-kırmızı dini bir cübbe içinde, elinden etrafında bir ışık halesiyle hasta bir adama dokunurken tasvir edildiği yapay zeka ile üretilen görseli içeren paylaşımı, ABD'nin İran'la sürdürdüğü savaş politikasını eleştiren Papa 14. Leo'ya yönelik tehditkar bir mesajının hemen ardından yapmıştı. ABD Başkanı, Papa'nın Vatikan'daki konumuna kendisi sayesinde geldiğini iddia etti.

Kaynak: ANKA

Bakan Fidan, İsrail’in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor Büyük mutluluğu böyle duyurdu MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor! Büyük mutluluğu böyle duyurdu
Sadettin Saran’dan takıma tam destek Sadettin Saran'dan takıma tam destek
Burdur’da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş Burdur'da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Ablukaya saatler kala İran’dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız

10:34
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı? Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
10:16
Şanlıufra’da liseye silahlı baskın Çok sayıda yaralı var
Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:44
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
