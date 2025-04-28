ABD Başkanı Donald Trump, sandık başına giden Kanada halkına seslenerek, bir kez daha ülkenin ABD'nin 51'inci eyaleti olması çağrısında bulundu.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanadalılara, vergileri yarı yarıya indirecek, askeri gücü "dünyanın en yüksek seviyesine" çıkaracak ve otomotiv, çelik, alüminyum, kereste ve enerji sektörleri başta olmak üzere tüm iş alanlarını dört kat büyütecek bir lider seçmeleri tavsiyesinde bulundu.
Bu vaatlerin "sıfır vergi ve gümrük tarifesi" ile gerçekleştirilebileceğini savunan Trump, Kanada'nın ABD'nin bir parçası olması durumunda sınırların kaldırılacağını ve "özgür erişim" sağlanacağını da ifade etti.
Trump, ABD'nin her yıl Kanada'ya 100 milyarlarca dolarlık sübvansiyon sağladığını ileri sürerek, bu desteğin ancak Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti haline gelmesi durumunda "mantıklı" olacağını belirtti.
Paylaşımında "Yıllar önce yapay bir çizgiyle ayrılan" iki ülke arasında artık bir sınır olmaması gerektiğini savunan Trump, "Bu toprak kütlesinin nasıl da güzel olacağını düşünün. Her açıdan avantajlı, hiçbir dezavantajı yok. Bu, zaten olması gereken bir şeydi." ifadelerini kullandı.
Trump'ın imzasıyla Çin, Kanada ve Meksika'ya ek gümrük vergileri 4 Mart'ta yürürlüğe girdi. ABD Çin'den toplam yüzde 20, Kanada ve Meksika'dansa yüzde 25 ek gümrük vergisi alıyor. Kanada'ysa ABD'nin bu adımına aynı oranda gümrük vergileriyle karşılık vereceğini duyurdu. ABD yapımı içkiler de Kanada'nın birçok eyaletinde raflardan indirildi, ülkenin en kalabalık eyaleti Ontario'nun başbakanı da, ABD eyaletlerine sağlanan elektrikten yüzde 25 ek ücret alacaklarını açıkladı. Trump, elektrik zammına karşılık Kanada'dan çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkardı.
Son Dakika › Güncel › Trump'tan sandık başına giden Kanada'ya '51. eyalet' çağrısı - Son Dakika
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