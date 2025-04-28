Trump\'tan sandık başına giden Kanada\'ya \'51. eyalet\' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, sandık başına giden Kanada halkına seslenerek, bir kez daha ülkenin ABD'nin 51'inci eyaleti olması çağrısında bulundu.

VAATLERİNİ SIRALADI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanadalılara, vergileri yarı yarıya indirecek, askeri gücü "dünyanın en yüksek seviyesine" çıkaracak ve otomotiv, çelik, alüminyum, kereste ve enerji sektörleri başta olmak üzere tüm iş alanlarını dört kat büyütecek bir lider seçmeleri tavsiyesinde bulundu.

"SINIRLAR KALKACAK, ÖZGÜR ERİŞİM SAĞLANACAK"

Bu vaatlerin "sıfır vergi ve gümrük tarifesi" ile gerçekleştirilebileceğini savunan Trump, Kanada'nın ABD'nin bir parçası olması durumunda sınırların kaldırılacağını ve "özgür erişim" sağlanacağını da ifade etti.

"51'İNCİ EYALET HALİNE GELİRSE 'MANTIKLI' OLUR"

Trump, ABD'nin her yıl Kanada'ya 100 milyarlarca dolarlık sübvansiyon sağladığını ileri sürerek, bu desteğin ancak Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti haline gelmesi durumunda "mantıklı" olacağını belirtti.

"BU TOPRAK KÜTLESİNİN NASIL DA GÜZEL OLACAĞINI DÜŞÜNÜN"

Paylaşımında "Yıllar önce yapay bir çizgiyle ayrılan" iki ülke arasında artık bir sınır olmaması gerektiğini savunan Trump, "Bu toprak kütlesinin nasıl da güzel olacağını düşünün. Her açıdan avantajlı, hiçbir dezavantajı yok. Bu, zaten olması gereken bir şeydi." ifadelerini kullandı.

VERGİ RESTLEŞMESİ

Trump'ın imzasıyla Çin, Kanada ve Meksika'ya ek gümrük vergileri 4 Mart'ta yürürlüğe girdi. ABD Çin'den toplam yüzde 20, Kanada ve Meksika'dansa yüzde 25 ek gümrük vergisi alıyor. Kanada'ysa ABD'nin bu adımına aynı oranda gümrük vergileriyle karşılık vereceğini duyurdu. ABD yapımı içkiler de Kanada'nın birçok eyaletinde raflardan indirildi, ülkenin en kalabalık eyaleti Ontario'nun başbakanı da, ABD eyaletlerine sağlanan elektrikten yüzde 25 ek ücret alacaklarını açıkladı. Trump, elektrik zammına karşılık Kanada'dan çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkardı.