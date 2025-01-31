Trump: Kazadaki helikopter çok yüksekti - Son Dakika
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Trump: Kazadaki helikopter çok yüksekti

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Trump, Washington'daki helikopter kazasında yüksek irtifa ve hava trafik kontrol hatalarını eleştirdi.

31.01.2025 19:28
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- Trump: "Uçakla çarpışan helikopter çok yüksekte uçuyordu"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da yolcu uçağıyla çarpışan askeri helikopterin kaza anında çok yüksekte uçtuğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Washington DC'de American Airlines şirketine ait yolcu uçağıyla orduya ait Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopterin havada çarpışıp Potomac Nehri'ne düştüğü kazaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, kendisine ait Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, helikopterin kaza anında çok yüksekte uçtuğunu belirtti. Trump, "Black Hawk helikopteri çok yüksekten uçuyordu, çok fazla. 200 feet sınırının çok üzerindeydi. Anlaması çok da zor değil" ifadelerini kullandı.

ABD askeri helikopterleri, Ronald Reagan Washington Ulusal Havaalanı yakınlarındaki Potomac Nehri üzerinde düzenli olarak "Rota 4" olarak bilinen bir rotada uçuş gerçekleştiriyor. Güvenlik nedeniyle helikopter uçuşlarındaki irtifanın 200 feet (61 metre) ile sınırlı olduğu belirtiliyor.

Trump kuleyi suçlamış, Biden ve Obama döneminde yapılan değişiklikleri eleştirmişti

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, uçaktaki 64, helikopterdeki 3 kişiden kurtulan olmadığını belirterek 67 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Trump, "Helikopterin pilotu, çarpışmadan kaçınmak için birçok fırsata sahipti ama ne yazık ki bu fırsatları kullanmadı" demişti. Trump, kazanın önlenmesi için hava trafik kontrolörünün daha erken uyarı vermesi gerektiğini, ancak bunun çok geç yapıldığını söyleyerek, "Hava trafik kontrolörü, 'Görüyor musunuz?' dediğinde artık çok az zaman kalmıştı. Sonrasında 'Takip edin' dendi ve birkaç saniye içinde çarpışma gerçekleşti. Bu tür olaylarda saniyeler bile hayat kurtarabilir" ifadelerini kullanmıştı. Trump, hava trafik kontrol sistemindeki aksaklıkları gidermek için geçtiğimiz hafta bir kararname imzaladığını, ancak bunun kazadan sadece birkaç gün önce yürürlüğe girdiğini belirtmişti. Trump, hava trafik kontrol sisteminde Obama yönetimi döneminde yapılan değişiklikleri eleştirerek havadaki güvenliği sağlamak için sadece en yüksek yetkinlikteki kişilerin istihdam edilmesi gerektiğini belirtmişti. Trump, "Ben 2016'da göreve geldiğimde hava trafik kontrolörleri yalnızca en yüksek zeka seviyesine sahip olanlar arasından seçiliyordu. Ancak Obama-Biden yönetimi döneminde bu standartlar düşürüldü. Çeşitlilik adına kaliteyi feda ettiler. Benim yönetimimde bu uygulamalara son verildi ve geçtiğimiz hafta da en yüksek standartları geri getiren bir kararname imzaladım. Bu pozisyonlar için yalnızca en yetenekli kişileri işe almalıyız. İnsanların derisinin rengi veya geçmişi değil, zeka ve yetenek önemli olmalı. Bu işi sıradan insanlara yaptıramazsınız. Çünkü bunun sonuçları felaket olur" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trump: Kazadaki helikopter çok yüksekti - Son Dakika

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