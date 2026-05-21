Trump: Küba'yı özgürleştireceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: Küba'yı özgürleştireceğiz

21.05.2026 02:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Küba'daki durumun kötü olduğunu öne sürerek, Küba halkının yardım istediğini ve ülkeyi özgürleştireceklerini söyledi. İran görüşmelerine de değinen Trump, anlaşma olmadan yaptırım hafifletmeyeceğini belirtti. Erdoğan ile iyi ilişkileri olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Küba'daki ekonomik ve siyasi durumun "çok kötü" olduğunu öne sürerek, Küba halkının ABD'den yardım istediğini söyledi. Trump, "Küba'yı özgürleştireceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut eyaletinde katıldığı mezuniyet töreninin ardından Washington'a dönüşünde havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Küba'daki ekonomik ve siyasi durumun "çok kötü" olduğunu savunarak, Küba halkının ABD'den yardım istediğini öne sürdü.

Küba'da gıda ve elektrik sıkıntısı yaşandığını iddia eden Trump, Küba halkı için "harika insanlar" ifadesini kullandı. ABD'nin Küba konusunda uzmanlığı bulunduğunu söyleyen Trump, "Küba'yı özgürleştireceğiz" dedi.

"TANSİYON YÜKSELMEYECEK"

Trump, Küba'ya yönelik ABD ambargosunun ne zaman kaldırılacağına ilişkin soruya ise net bir tarih vermedi. Konuya ilişkin yakında açıklama yapacaklarını belirten Trump, ABD'nin Küba'da tansiyonu artırıp artırmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tansiyon yükselmeyecek, buna gerek yok. Bakın, ülke parçalanıyor. Orası tam bir felaket, (yönetim) kontrolü kaybetmiş durumdalar, Küba'nın kontrolünü gerçekten kaybettiler."

TRUMP'TAN İRAN MESAJI: HER ŞEYE HAZIRIZ

Trump, açıklamalarının devamında İran ile yürütülen görüşmelere de değinerek, "Doğru yanıtları alamazsak süreç çok hızlı ilerler. Her şeye hazırız" dedi.

İran yönetimiyle yürütülen temaslarda "makul insanlarla" görüştüklerini savunan Trump, "Herkes için harika olacak bir anlaşma yapmalarını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin bir teklif yapılıp yapılmadığı sorusuna ise "Bir anlaşma imzalanmadan hiçbir yaptırım hafifletmesi yapmıyorum" yanıtını verdi.

"ERDOĞAN İLE ÇOK İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptım. Oldukça standart bir görüşmeydi. Çok iyi ilişkilerimiz var. Bazı çok sert liderlerle iyi ilişkilere sahip olmam güzel değil mi? Erdoğan sert bir lider ama onunla kimsenin sahip olmadığı türden bir ilişkim var. Bence iyi bir iş çıkardı. Çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları buna katılmayabilir ama ben öyle düşünüyorum. Halkı da ona büyük saygı duyuyor."

Erdoğan için "sert bir lider" ifadesini kullanan Trump, "Onunla kimsenin sahip olmadığı türden bir ilişkim var. Bence iyi bir iş çıkardı. Çok iyi bir müttefik oldu" dedi.

Kaynak: ANKA

Basın Toplantısı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: Küba'yı özgürleştireceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp
Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa’ya gittiler hem de Arsenal’i şampiyon yaptılar Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa'ya gittiler hem de Arsenal'i şampiyon yaptılar

23:50
İstanbul’daki dev finalde 3 gol Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
23:17
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:38
İstanbul’da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
İstanbul'da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
22:17
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 03:45:43. #7.12#
SON DAKİKA: Trump: Küba'yı özgürleştireceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.