Trump, Mühimmat Sıkıntısını Yalanladı - Son Dakika
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Trump, Mühimmat Sıkıntısını Yalanladı

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Trump, ABD'nin mühimmat stokunun yeterli olduğunu ve iddiaları yayanların yargılanacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ciddi düzeyde mühimmat sıkıntısı" çektiği yönündeki haberleri yalanladı ve bu tür iddiaları yayanların yargılanacağını belirtti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin yeterli askeri stoka sahip olmadığı iddialarına karşı çıkarak, "ABD'nin özellikle belirli türlerde olmak üzere çok büyük miktarda 'mühimmatı' var. Ayrıca, ihtiyaç duyuldukça büyük miktarlarda üretiliyor ve ABD'ye gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

Savunma şirketlerinin, ABD tarihindeki en fazla sayıda tesis ve fabrikayı inşa ettiğine dikkati çeken Trump, "Bu hain açıklamaları sızdıranlar avlanıyor. Uzun süreli hapis cezaları talep edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Mühimmat Sıkıntısını Yalanladı - Son Dakika

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