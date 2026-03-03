Trump: Mühimmat Stoklarımız Sınırsız - Son Dakika
Trump: Mühimmat Stoklarımız Sınırsız

03.03.2026 09:59
Trump, ABD'nin mühimmat stoklarının en yüksek seviyede olduğunu ve sınırsız kaynaklara sahip olunduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin orta ve üst orta seviyedeki mühimmat stoklarının "hiç bu kadar yüksek" seviyede olmadığını belirterek silahlardan "neredeyse sınırsız bir stoka sahip" olduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin orta ve üst orta seviyedeki mühimmat stokları hakkında açıklamada bulundu.

ABD'nin orta ve üst orta seviyedeki mühimmat stoklarının "hiç bu kadar yüksek" seviyede olmadığını belirten Trump, silahlar konusunda "neredeyse sınırsız bir stoka sahip" olunduğunu ifade etti.

Trump, sadece bu malzemelerle "sonsuza kadar ve çok başarılı bir şekilde" savaşların sürdürülebileceğini ancak yine de stok konusunda istenilen noktada olunmadığını ekledi.

Çok sayıda ek yüksek kaliteli silahın başka ülkelerde depolandığını vurgulayan Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı ABD'nin parasını Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye vermekle suçladı.

Trump, ayrıca Demokratların ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıyı eleştirdiğini aktararak bu eleştirinin kendisine yönelik olduğunun düşünüldüğünü kaydetti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere, bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

