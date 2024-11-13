Trump, Musk ve Ramaswamy'yi Bakanlığa Atadı - Son Dakika
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Trump, Musk ve Ramaswamy'yi Bakanlığa Atadı

Trump, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na Musk ve Ramaswamy'yi atadı, bürokrasiyi azaltma sözü verdi.

13.11.2024 10:59
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WASHINGTON, 13 Kasım (Xinhua) -- ABD başkanlık seçimlerini ikinci kez kazanan Donald Trump, "Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın" yönetimine girişimci Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'yi atadığını duyurdu.

Trump salı günü yaptığı açıklamada, "Bu iki harika Amerikalı birlikte, benim yönetimimin hükümet bürokrasisini ortadan kaldırmasına, gereksiz düzenlemeleri azaltmasına, savurganlığı kesmesine ve Federal Ajansları yeniden yapılandırmasına öncülük edecek" dedi.

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Musk, daha önce federal harcamalarda en az 2 trilyon ABD doları tutarında kesinti yapılması çağrısında bulunmuş ancak bu öneri bazı uzmanlar tarafından şüpheyle karşılanmıştı.

Biyoteknoloji sektöründeki girişimleriyle tanınan ABD'li girişimci Ramaswamy ise 2024 başkanlık ön seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olmuştu.

Trump aynı gün Fox News sunucusu ve eski bir asker olan Pete Hegseth'i savunma bakanı olarak atadı ve Hegseth için "sert, zeki ve Önce Amerika idealine yürekten inanıyor" ifadelerini kullandı.

Trump, bir zamanlar olası aday adayı olarak düşünülen Güney Dakota Valisi Kristi Noem'i de İç Güvenlik Bakanı olarak atadı. Noem, Trump'ın toplu sınır dışı planı da dahil olmak üzere sınır politikalarının uygulanmasında kilit rol oynayacak.

Trump, eski ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Müdür Vekili olan ve yasadışı göç konusunda sert tutumuyla bilinen Tom Homan'ı da "sınırların tam yetkili koruyucusu" olarak görevlendirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Trump, Musk ve Ramaswamy'yi Bakanlığa Atadı - Son Dakika

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