Trump: Ordunun Silah Stoku Tarihin En Yüksek Seviyesinde

ABD Başkanı Donald Trump, ordunun, ülke tarihinde daha önce görülmemiş düzeyde silah stokladığını belirtti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ordu yetkilileriyle görüştüğünü ifade etti.

Ordunun "şimdiye kadarki en güçlü" durumunda olduğunu savunan Trump, ABD tarihinde daha önce görülmemiş seviyede silah stokladıklarını kaydetti.

Trump, silahlara ilişkin, "Umarım onları hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız." ifadesini kullandı.