Trump, Polonya'da ABD üssü için önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu - Son Dakika
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Trump, Polonya'da ABD üssü için önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'da bir ABD askeri üssünün kurulması yönünde önemli ilerleme kaydedildiğini ve üssün yerinin çok yakında açıklanacağını bildirdi. Polonyalı liderler açıklamayı memnuniyetle karşılarken, Başbakan Yardımcısı Kosiniak-Kamysz kalıcı Amerikan üssü için gösterilen çabalar için teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'da ABD üssü kurulması konusunda önemli bir mesafe katettiklerini ve yakında yeni üssün yerini açıklayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya ile ABD arasındaki askeri işbirliğine ilişkin önemli bir gelişmeyi açıkladı.

Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin "cesur liderliğine" atıf yaparak, "Polonya'da bir ABD askeri üssünün kurulması yönünde önemli ilerlemeler kaydediliyor. Bu gerçekleşirse, üssün yeri çok yakında açıklanacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, söz konusu adımın iki ülke arasındaki ittifak için "tarihi" bir adım olacağını vurguladı.

Polonyalı liderler Trump'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladı

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump'a sözleri, dostluğu ve Polonya-ABD ortaklığına güçlü bağlılığı için teşekkür ederek, savunma işbirliğini ciddi ve sorumlu bir şekilde birlikte güçlendirmeye devam etmeye hazır olduklarını belirtti.

Nawrocki, Polonya hükümetinin ABD askeri üssü için mümkün olan en iyi konumu sağlamak üzere elinden geleni yapacağını vurguladı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz de X'ten yaptığı paylaşımda Trump ve Nawrocki'nin iyi işbirliğinin olumlu sonuçlar getirdiğini kaydederek, "Bu, stratejik işbirliğimizin önemli bir teyidi. Polonya'da kalıcı Amerikan üssünün kurulması için gösterdiğiniz tüm çabalar için teşekkür ederim. Güvenliğimiz için birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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