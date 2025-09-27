Trump, Portland\'a Asker Gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Oregon eyaletindeki Portland kentine, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) tesislerini daha önce "iç terör örgütü" olarak tanımladığı Antifa adlı sol örgütten ve "diğer yerel terörist saldırılardan korumak için" asker göndereceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından Portland'a asker konuşlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

PORTLAND'A ASKER GÖNDERECEK

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in talebi üzerine Savunma Bakanı Pete Hegseth'e talimat verdiğini ifade eden Trump, "savaşta harap olmuş Portland'ı ve kuşatma altındaki ICE tesislerini" Antifa ile diğer yerel teröristlerin saldırılarından korumak için gerekli tüm birliklerin sağlanmasını emrettiğini belirtti. Trump ayrıca, gerekirse "tam güç kullanma yetkisi de verdiğini" bildirdi.

TRUMP'IN DEMOKRAT AĞIRLIKLI KENTLERE YÖNELİK HAMLELERİ

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı yapılan protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve geçen ay da suçlularla mücadele kapsamında Washington DC'ye Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın Washington polis teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli bir şekilde güç ele geçirme" olarak nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.

TRUMP YÖNETİMİNİN ANTİFA'YI İÇ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMLAMASI

Önceki haftalarda Cumhuriyetçi ve aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından Beyaz Saray, sol grupları hedef almayı hızlandıracağını duyurmuştu.

Beyaz Saray, Antifa'nın son 8 yıl içinde 11 şiddet eyleminin arkasında olmakla suçlandığı bir açıklama yapmıştı. Bunun üzerine Trump, Antifa adlı sol örgütü, "iç terör örgütü" olarak tanımlayan bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.