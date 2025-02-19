Trump, Putin ile Ukrayna Görüşmesi Planlıyor - Son Dakika
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Trump, Putin ile Ukrayna Görüşmesi Planlıyor

Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Putin ile görüşeceğini duyurdu.

19.02.2025 02:03
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(ANKARA)-ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya çalıştığı ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile ay sonundan önce "muhtemelen" görüşeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basın açıklaması yaptı.Trump, yaptığı açıklamada, Kiev'in dışarıda bırakıldığı ilk toplantının ardından Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile daha fazla görüşme yapmayı kabul ettiğini kaydetti.

Trump, ABD ve Rusya'dan yetkililerin savaşı sona erdirmeyi görüşmek üzere bir araya gelmelerinin ardından Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşma yapılacağından "çok daha emin" olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın görüşmelere katılmadığını, rızası olmadan yapılan anlaşmaları reddettğini dile getiren Başkan Trump, görüşmelerden sonra kendinden emin olduğunu ve ay sonuna kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "muhtemelen" bir araya gelmeyi planladığını belirtti.

Rusya'nın bir şeyler yapmak istediğini aktaran Trump, "Vahşi barbarlığı durdurmak istiyorlar. Hem Rusya hem de Ukrayna binlerce askerini kaybediyor ve çok sayıda insan öldürüldü." dedi.

Trump, ayrıca Avrupa ülkelerinin bir barış anlaşması durumunda güvenlik garantisi sağlamak üzere Ukrayna'ya barış gücü askerleri göndermek istemeleri halinde buna karşı çıkmayacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

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