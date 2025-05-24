Trump, Samsung ve Apple'a Gümrük Vergisi Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump, Samsung ve Apple'a Gümrük Vergisi Tehdidi

24.05.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Samsung ve Apple'a gümrük vergisi uygulama tehditlerinde bulundu, müzakerelerde ilerleme yok.

WASHINGTON, 24 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Samsung'un da aralarında bulunduğu akıllı telefon üreticilerine gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu. Trump, daha önce de Apple'ı hedef almıştı.

Trump, cuma günü öğleden sonra Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında tek bir şirkete yönelik gümrük vergisi uygulama yetkisi olup olmadığının sorulması üzerine, "Daha fazlası da olacak. Bu Samsung da, o ürünü üreten başka biri de olabilir. Yoksa adil olmaz" dedi.

Trump, "Haziranın sonu gibi başlarız diye tahmin ediyorum. Haziran sonuna kadar da son şeklini veririz" ifadelerini kullandı.

Güney Kore merkezi Samsung'un Galaxy serisi akıllı telefonları, Apple'ın iPhone cihazlarının önemli bir rakibi konumunda.

Trump, aynı gün sosyal medyadan yaptığı açıklamada Apple'ın iPhone'ları ABD'de üretmemesi halinde şirkete yüzde 25 gümrük vergisi uygulayabileceğini duyurmuştu.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Uzun zaman önce Apple'dan Tim Cook'a ABD'de satılacak iPhone'larının Hindistan ya da başka bir yerde değil, ABD'de üretilmesi gerektiğini söylemiştim. Aksi taktirde Apple, ABD'ye en az yüzde 25 gümrük vergisi ödemelidir" dedi.

Trump ayrıca görüşmelerde yeterli ilerleme kaydedilemediğini belirterek 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'nden yapılan tüm ithalata yüzde 50 gümrük vergisi uygulama tehdidinde de bulundu.

Trump, "Kendileriyle görüşmelerimizde bir ilerleme yok. O yüzden 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 gümrük vergisi uygulamayı öneriyorum" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Akıllı Telefon, Donald Trump, Teknoloji, Politika, Samsung, Ekonomi, Güncel, Apple, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Samsung ve Apple'a Gümrük Vergisi Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı
Hande Erçel’den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Ankara’da taksi ücretleri zamlandı Yeni tarife cep yakacak Ankara'da taksi ücretleri zamlandı! Yeni tarife cep yakacak
Sürüş süresi dolan şoförün koltuğuna yolcu oturdu, otobüs fena karıştı Sürüş süresi dolan şoförün koltuğuna yolcu oturdu, otobüs fena karıştı
CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı

11:57
Bakanlık firmaları ifşa etti İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:12
Narin Güran’ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu’ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
11:11
Türkiye hayvancılıkta Avrupa’nın lideri oldu
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu
10:11
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
15:16
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
15:13
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
15:10
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
14:47
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
14:37
Bu nasıl anne Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
14:27
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
14:22
’Adile’ filminde Kemal Sunal’ı canlandıracak isim belli oldu
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
14:22
Süper Lig’e hangi takım çıkacak Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada
Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada
14:09
Aile boyu dolandırıcılık iddiası Balya balya paraları TikTok’ta sergilediler
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 12:35:28. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, Samsung ve Apple'a Gümrük Vergisi Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.