ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Senatör Chuck Schumer'ın Senato Çoğunluk Lideri olması halinde kendisiyle çalışmasının "çok zor" olacağını belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Schumer'ın önceki liderlik görevinde başarısız olduğunu savundu.

Schumer'ın görevi süresince birçok "aldatmaca ve dolandırıcılığı" sürdürdüğünü öne süren Trump, bu durumun kendisinin 2024 başkanlık seçimlerindeki zaferini kolaylaştırdığını iddia etti.

Trump, Schumer'ın yeniden başarısız olacağından şüphe duymadığını belirterek, Senato Çoğunluk Lideri olması halinde kendisiyle çalışmasının "çok zor" olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, 20 Kasım'da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ise Schumer'ı "akıllı biri" olarak nitelendirmiş ve Demokratlarla ortak konularda çalışmaya açık olduğunu dile getirerek, "Bir şeyler yapmak istiyorlarsa ben de bir şeyler yapmak istiyorum." demişti.

Senato Azınlık Lideri olan Schumer, 1 Aralık'ta yapılması planlanan Senato Çoğunluk Liderliği seçiminde Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile yarışacak.

"Çoğunluk Lideri" pozisyonu

ABD'de 3 Kasım'da yapılan seçimlerde, Demokratlar hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanmıştı.

"Çoğunluk Lideri" (Majority Leader) şeklinde tanımlanan pozisyon, Senatoda en fazla sandalyeye sahip olan siyasi partinin üyeleri tarafından seçiliyor. Bu pozisyon, partinin Senatoda izlediği stratejileri ve ele aldığı yasama gündemini yöneten en üst düzey "siyasi sözcü" olarak tanımlanıyor.