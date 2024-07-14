Trump, suikast girişimine rağmen kongreye katılacak

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(ANKARA) - ABD eski Başkanı Donald Trump'ın kasımda yapılacak seçimler için Cumhuriyetçilerin adayı olarak resmen ilan edileceği kongreye, suikast girişimine rağmen katılacağı bildirildi.

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin kasımda yapılacak seçimlerde Başkan adayı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişiminin ardından gözler, adaylığının resmen ilan edileceği Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'ye çevrildi.

Trump'ın kampanya ekibinden yetkililer ve Cumhuriyetçi Ulusal Komite, Cumartesi günü Pennsylvania'daki bir mitingde meydana gelen ölümcül silahlı saldırının ardından partinin yaklaşan kongresinin "planlandığı gibi yapılacağını" vurguladı.

Trump'ın kampanya yöneticileri Susie Wiles ve Chris LaCivita tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Trump, kendisini Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak aday göstereceğimiz kongremize Milwaukee'de sizlerle birlikte katılmayı dört gözle bekliyor" denildi.

Açıklama Cumhuriyetçi Ulusal Komite Başkanı Michael Whatley tarafından da imzalandı. Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 yılı adaylığının resmiyet kazanacağı Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'nin Pazartesi günü Wisconsin eyaletinin en büyük şehri olan Milwaukee'de başlaması planlanıyor.

Milwaukee'deki kongrenin ev sahibi komitesinin Başkanı Reince Priebus yaptığı açıklamada, "misafirlerin Wisconsin'e gelmeye başladığını ve bu hafta herkesi Milwaukee'de ağırlamak için Cumhuriyetçi Ulusal Komite ile birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini" belirtti.