Trump, Suriye'nin Terör Listesinden Çıkarılma Sürecini Başlattı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Suriye'nin "Terörü Destekleyen Devletler" (State Sponsor of Terrorism-SST) listesinden çıkarılması için resmi süreci başlattı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Kongre'yi 45 günlük ön bildirim süreci kapsamında bilgilendirdiğini açıkladı. Karar, ABD Başkanı'nın dün Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmesinin ardından alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu adımın Trump yönetiminin Suriye ile ilişkileri normalleştirme yönündeki son hamlesi olduğunu belirtti.

Marco Rubio şunları kaydetti:

"Bugün Başkan Trump, yönetiminin 45 günlük ön bildirim sürecinin ardından Suriye'nin Terörü Destekleyen Devletler (State Sponsor of Terrorism - SST) listesinden çıkarılması yönündeki niyetini Kongre'ye bildirdi. Bu adım, Başkan Trump'ın Suriye halkına yeniden büyük bir gelecek inşa etme fırsatı sunmayı amaçlayan tarihi girişimlerinden bir diğeridir."

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, uluslararası ticaret ve yatırımların önünü açacak, ülkenin yeniden inşasına imkan sağlayacak ve Suriye halkı için yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır. Kendi içinde barış ve birlik sağlamış, komşularıyla barış içinde yaşayan istikrarlı bir Suriye yalnızca bölgeye değil, tüm dünyaya fayda sağlayacaktır.

Bu karar, Başkan Trump'ın 30 Haziran 2025 tarihli Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesini öngören başkanlık kararnamesini, Devlet Başkanı Ahmed el-Şara liderliğindeki Suriye hükümetinin gerçekleştirdiği olumlu değişiklikleri ve terörle mücadele alanındaki adımlarını, ayrıca Devlet Başkanı Şara'nın Suriye'nin gelecekte uluslararası terör eylemlerini desteklemeyeceğine ilişkin verdiği resmi güvenceleri takip etmektedir.

Bugün, yeniden canlandırılan ABD-Suriye ikili ilişkilerinde ve Suriye'nin ulusal tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Suriye hükümetini yeni bir yol izlediği için takdir ediyor, Suriye ve Suriye halkıyla ortaklığımızı daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."