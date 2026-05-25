Trump'tan Arap ve Müslüman ülkelere İsrail ile normalleşme çağrısı
Trump'tan Arap ve Müslüman ülkelere İsrail ile normalleşme çağrısı

25.05.2026 14:39
ABD Başkanı Trump, İran savaşının sona ermesi halinde Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok Arap ve Müslüman ülke liderinden İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalamalarını istedi. Bazı liderlerin bu talep karşısında şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

ABD merkezli Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşının sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma sağlanması halinde birçok Arap ve Müslüman ülke liderinden İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalamalarını istedi. Trump'ın asıl hedefinin Suudi Arabistan ile İsrail arasında tarihi bir normalleşme anlaşması olduğu vurgulandı. Ancak bölgedeki mevcut siyasi atmosfer ve yaklaşan İsrail seçimleri nedeniyle kısa vadede ilerleme sağlanmasının zor olduğu ifade edildi.

Trump, cumartesi günü Suudi Arabistan, BAE, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle İran'la yürütülen süreç hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'li yetkililere göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid de dahil olmak üzere birçok lider sürece destek verdi. Trump, liderlere daha sonra İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşeceğini söyledi ve Netanyahu'nun da aynı görüşmede yer almasını umduğunu ifade etti.

İki ABD'li yetkilinin aktardığına göre Trump, İran savaşının sona ermesinin ardından henüz İbrahim Anlaşmaları'na katılmayan veya İsrail ile resmi ilişkisi bulunmayan tüm ülkelerin İsrail ile normalleşmesini beklediğini söyledi. Özellikle Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan liderlerinin bu talep karşısında şaşkınlık yaşadığı belirtildi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda bir gün İran'ın da İbrahim Anlaşmaları'na katılabileceği fikrini gündeme getirdi.

Öte yandan, İsrail Kanal 13 televizyonu, Netanyahu'nun kapalı kapılar ardındaki kabine toplantılarında ABD ve İran arasındaki muhtemel anlaşmayla ilgili endişesini dile getirdiği ve İsrail'in 'şu anda Trump'ın kararlarını etkileyecek manevra alanına sahip olmadığını itiraf ettiği' ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile savaşı sona erdirmeye yönelik bir anlaşmanın 'bugün' sağlanabileceğini söyledi.

25.05.2026 15:25:49
