Trump'tan Burnham'a Petrol Çağrısı - Son Dakika
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Trump'tan Burnham'a Petrol Çağrısı

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Trump, İngiltere Başbakanı Burnham'ın Kuzey Denizi'ni petrol aramalarına açmasını umduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın, kendisine " Kuzey Denizi'ni petrol aramalarına açacağını" söylediğini belirtti.

Trump, Oval Ofis'teki basın toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı, bir soru üzerine İngiltere'nin yeni Başbakanı Burnham ile yaptığı görüşmeye atıfla İngiltere'nin Kuzey Denizi'ni petrol aramalarına açmasını umduğunu söyledi.

Burnham ile görüştüğünü anımsatan Trump, "Kendisi çok iyi bir şey söyledi. Kuzey Denizi'ndeki petrol kaynaklarını açacağını söyledi. Eğer bunu yaparsa, zengin bir ülke olursunuz." değerlendirmesini yaptı.

Trump, önceki İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e bu çağrıyı defalarca yaptığını ancak Starmer'in bu adımı atmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

Kuzey Denizi, Donald Trump, İngiltere, Politika, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Burnham'a Petrol Çağrısı - Son Dakika

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