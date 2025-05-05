Trump'tan Düzensiz Göçmenlere 1000 Dolar Destek - Son Dakika
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Trump'tan Düzensiz Göçmenlere 1000 Dolar Destek

ABD, düzensiz göçmenlere ülkelerine dönüşlerinde 1000 dolar seyahat yardımı verecek.

05.05.2025 19:29
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ABD'de Donald Trump yönetimi, ülkelerine kendi istekleriyle dönecek düzensiz göçmenlere bin dolar destek sağlayacağını duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre federal hükümet, düzensiz göçmenlerin dönüşlerini hızlandırmak için yeni bir adım atıyor.

Buna göre yönetim, ABD'de yasa dışı olarak bulunan ve kendi ülkelerine dönmek isteyen düzensiz göçmenlere "seyahat yardımı" kapsamında bin dolar verecek.

Bakanlık, bu destek sayesinde bazı düzensiz göçmenlerin ülkelerine daha hızlı dönme kararı alacaklarını umuyor.

Trump, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduğu gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD-Meksika sınırından düzensiz göçmen girişlerini tamamen önleyebilmek için ulusal acil durum ilan etmiş ve bu tarihten sonra sınırda yakalanan kişiler sınır dışı edilmeye başlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Düzensiz Göçmenlere 1000 Dolar Destek - Son Dakika

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