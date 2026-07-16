Trump'tan Düzensiz Göçmenlere Yerine Gazilere İstihdam - Son Dakika
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Trump'tan Düzensiz Göçmenlere Yerine Gazilere İstihdam

16.07.2026 16:57
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Trump, düzensiz göçmen kamyon şoförlerinin yerine ABD'li gazileri işe almayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, kamyon şoförlüğü yapan düzensiz göçmenlerin yerine ABD'li gazileri işe almayı hedeflediğini söyledi.

The New York Times'ın haberine göre, Trump, Pensilvanya eyaletinde düzenlenen bir askeri yatırım zirvesi sırasında düzensiz göçmenler hakkında konuştu.

Hükümetin düzensiz göçmen kamyon şoförlerine karşı sıkı önlemler aldığını belirten Trump, bu kişilerin yerine gazilerin istihdam edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Trump, "Ordumuz için ağır kamyon sürmüş olan her Amerikalı, otomatik olarak ticari sürücü belgesi almaya hak kazanacak." ifadesini kullanırken, konuyla ilgili detay paylaşmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Düzensiz Göçmenlere Yerine Gazilere İstihdam - Son Dakika

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