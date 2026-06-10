Trump'tan FISA Çağrısı - Son Dakika
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Trump'tan FISA Çağrısı

10.06.2026 21:33
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Trump, Dünya Kupası için FISA'nın 702. maddesinin uzatılmasını Kongre'den talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Kupası etkinliklerinde güvenliğin sağlanması için istihbarata "izinsiz dinleme" imkanı veren Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nın (FISA) 702. maddesinin süresinin uzatılması için Kongre'ye çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında anlaşmazlığa neden olan FISA yasasının 702. maddesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, Dünya Kupası etkinlikleri ile ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamalarını gerekçe göstererek, gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanabilmesi için FISA'nın 702. maddesinin süresinin uzatılması gerektiğini belirtti.

Süresi 12 Haziran'da dolacak olan ve ABD istihbarat kurumlarına ülke dışındaki Amerikalı olmayan kişileri izinsiz şekilde gözetleme imkanı tanıyan ilgili maddeye Demokratlar itiraz etti.

Kongre'deki Demokratlar, ABD'nin yeni Ulusal İstihbarat Direktörü Bill Pulte'nin 19 Haziran'da vekaleten göreve başlayacağını hatırlatarak söz konusu maddenin süresinin uzatılmasının yanlış olacağı görüşünü savundu.

Trump ise Pulte'nin bu görevi başarılı bir şekilde yerine getireceğine inandığını kaydederek, Kongre'ye kısa süreli de olsa söz konusu maddenin uzatılması için çağrıda bulunduğunu ifade etti.

Söz konusu madde, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gibi kurumlara, yurt dışındaki iletişimleri mahkeme kararı olmaksızın toplama ve analiz etme yetkisi veriyor.

Trump ve Cumhuriyetçiler düzenlemenin ulusal güvenlik açısından gerekli olduğunu savunurken, Demokratlar ise uygulamanın sivil özgürlükler üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

Eleştiriler arasında, ABD vatandaşlarına ait e-posta, telefon görüşmesi ve mesajlara erişim için mahkeme kararı zorunluluğunun getirilmesi talebi öne çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan FISA Çağrısı - Son Dakika

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