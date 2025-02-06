Trump'tan Gazze Açıklaması

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu "Truth" üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi, çatışmaların sona ermesinin ardından İsrail tarafından ABD'ye devredilebilirdi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nden Filistinlilerin çıkarılması planını açıklamasına yönelik tepkiler sürüyor. Trump bugün de sosyal medya platformu "Truth" üzerinden açıklama yaptı. Trump, açıklamasında, Filistinlilerin haklarını savunan ABD'li Demokrat Senatör Chuck Schumer ile alay etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Gazze Şeridi, çatışmaların sona ermesinin ardından İsrail tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne devredilebilirdi. Chuck Schumer gibi Filistinliler,bölgede çok daha güvenli ve güzel topluluklara, yeni ve modern evlere yerleştirilmiş olabilirdi. Gerçekten mutlu, güvende ve özgür olma şansına sahip olabilirlerdi. ABD, dünyanın dört bir yanından gelen büyük kalkınma ekipleriyle birlikte, yavaş ve dikkatli bir şekilde, türünün en büyük ve en görkemli projelerinden birini inşa etmeye başlayabilirdi. ABD askerlerine hiç ihtiyaç duyulmayabilirdi. Bölgede istikrar hüküm sürebilirdi."