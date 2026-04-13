ABD Donanması Hürmüz Boğazı'nı Ablukaya Alacak

13.04.2026 08:49
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin başarısız olmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacaklarını duyurdu. Bu durum, bölgede gerilimi artırırken, İran'ın nükleer programı müzakerelerdeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin savaşı sona erdirecek bir anlaşmayla sonuçlanmaması üzerine, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya almaya başlayacağını duyurdu. Bu açıklama, iki haftalık kırılgan ateşkesi riske atarak bölgedeki gerilimi artırdı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a geçiş ücreti ödeyen tüm gemilere uluslararası sularda müdahale edileceğini ve İranlıların boğaza döşediğini söylediği mayınların imha edileceğini belirtti.

Hürmüz Boğazı, küresel enerji arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik bir boğaz olup İran tarafından kapatılmış durumda. Trump, NATO müttefiklerini eleştirirken, onların boğazdaki operasyona yardım etmek istediklerini ifade etti, ancak müttefiklerden hemen bir açıklama gelmedi. Müzakerelerde en büyük engel olarak İran'ın nükleer programı gösterildi, her iki taraf da çatışmanın başarısızlığından birbirini sorumlu tuttu.

İslamabad'daki görüşmeler, ABD ile İran arasında on yılı aşkın süredir ilk doğrudan temas ve 1979'dan bu yana en üst düzey görüşmeler oldu. İran, nükleer silah geliştirmeme taahhüdü de dahil Amerikan şartlarını kabul etmeyi reddetti. Ateşkes sürerken İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ı bombalamaya devam etti, bu durum İran tarafından çatışmaların sona ermesi gerektiği şeklinde eleştirildi. Sevkiyat verilerine göre, cumartesi günü petrol yüklü üç tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçti, bu gemiler ateşkes anlaşmasından bu yana Körfez'den çıkan ilk tankerler olarak görülüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, ABD Başkanı, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

