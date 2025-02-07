Trump'tan ICC'ye Yaptırım Kararı

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WASHINGTON, 7 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, "ABD ve yakın müttefiki İsrail'i meşru olmayan ve temelsiz eylemleriyle hedef aldığı" gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Kararnamede, "ABD ve İsrail, Roma Statüsü'ne taraf veya Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi olmadığı için mahkemenin her iki ülke üzerinde de herhangi bir yargı yetkisi yoktur" ifadelerine yer verilerek, mahkemenin uluslararası kuruluş sözleşmesinin Roma Statüsü olduğu hatırlatıldı.

Perşembe günü imzalanan kararnamede, "ABD mahkemenin sınırı aşan kararlarından sorumlu olan mahkeme yetkilileri, çalışanları ve temsilcileri ile bunların aile üyelerine karşı mal ve varlıklarının bloke edilmesi ve ABD çıkarlarına zarar verebileceği için ülkeye girişlerinin askıya alınması gibi ciddi ve somut sonuçları olan yaptırımlar uygulayacak" denildi.

Merkezi Lahey'de bulunan bağımsız bir uluslararası örgüt olan Uluslararası Ceza Mahkemesi, 21 Kasım 2024 tarihinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonu sırasında işledikleri iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.

Mahkemenin tutuklama kararı o dönemde Hamas komutanı Muhammed Deif'i de kapsıyordu.