Trump'tan İran'a Açıklamalar

07.03.2026 11:34
Trump, İran'ın yeni liderine yönelik beklentilerini ve bölgedeki ilişkileri değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni liderinin belirlenmesi konusunda, "İyi bir iş çıkarmalı. ABD ve İsrail'e iyi davranmalı. Orta Doğu'daki diğer ülkelere de iyi davranmalı, hepsi bizim ortaklarımız." ifadelerini kullandı.

Trump, CNN'e telefon bağlantısıyla yaptığı açıklamalarda, İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'da yeni liderin belirlenmesinde etki sahibi olacağı görüşünü yineleyen Trump, "Bu çok kolay olacak. Venezuela'da olduğu gibi işleyecek." dedi.

Trump, İran'da dini bir lider seçeneğine açık olduğuna işaret ederek, "Bu kişinin kim olduğuna bağlı olarak olabilir. Dini liderlerle bir sorunum yok. Birçok dini liderle çalışıyorum ve onlar harika insanlar." diye konuştu.

Ülkeyi yönetecek kişinin adil olması gerektiğini belirten Trump, "İyi bir iş çıkarmalı. ABD ve İsrail'e iyi davranmalı. Orta Doğu'daki diğer ülkelere de iyi davranmalı, hepsi bizim ortaklarımız." yorumunu yaptı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

