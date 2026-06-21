Trump'tan İran'a Sert Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan'da "Hizbullah'ın sorun çıkarmasını" Tahran yönetiminin engellemesi gerektiğini, aksi takdirde İran'ı yeniden hedef alabileceklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hizbullah konusunda Tahran'ı hedef aldı.

Trump, "İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekil güçlerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta bu sefer daha da sert şekilde." ifadelerini kullandı.