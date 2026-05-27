Trump'tan İran'a Yaptırımlar Uyarısı

27.05.2026 21:02
Trump, İran'ın uranyum üretiminden vazgeçmesinin yaptırımları kaldırmayacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçmesinin, ülkenin yaptırımlardan kurtulmasına yetmeyeceğini bildirdi.

Trump, PBS News'e yaptığı açıklamada, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmesi karşılığında yaptırımların hafifletilmesini kabul etmeyeceğini söyledi.

Haber kanalına telefonla bağlanan Trump, iki ülke arasında devam eden pazarlığın olumlu sonuçlanması durumunda, İran'ın yaptırımların hafifletilmesi karşılığında yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçeceği anlamına gelip gelmeyeceği sorusuna "Hayır, hayır, kesinlikle değil. Yaptırımların hafifletilmesi değil, hayır." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesinin, yaptırımların kaldırılmasıyla doğrudan bir bağı olmadığını vurguladı.

Trump'ın açıklaması, ABD ve İran'ın, yaklaşık 3 aydır Orta Doğu'yu etkisi altında tutan çatışmaları sonlandırmak için anlaşmaya varma çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

Dün, Truth Social hesabından, İran ile müzakerelerin "gayet iyi gittiğini" duyuran Trump'ın bugünkü kabine görüşmesindeki konular arasında İran ile müzakereler konusu da yer alıyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
