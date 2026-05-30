Trump'tan İran Açıklamaları

(WASHINGTON) - ABD Başkanı Donald Trump, " İran, hiçbir zaman nükleer silaha veya bombaya sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı, her iki yönde de sınırsız deniz trafiği için derhal ve herhangi bir geçiş ücreti alınmaksızın açılmalıdır" dedi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etmesi, Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine açılması, bölgede bulunduğu belirtilen mayınların temizlenmesi ve zenginleştirilmiş materyalin imha edilmesi gerektiğini söyledi. Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran, hiçbir zaman nükleer silaha veya bombaya sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı, her iki yönde de sınırsız deniz trafiği için derhal ve herhangi bir geçiş ücreti alınmaksızın açılmalıdır. Varsa tüm sualtı mayınları (bombaları) imha edilecektir (mükemmel sualtı mayın tarama gemilerimizle bu tür çok sayıda mayını patlatarak temizledik. İran, geriye kalan mayınların (ki çok fazla olmayacaktır!) derhal kaldırılması ve/veya patlatılması işlemini tamamlayacaktır. Şimdi kaldırılacak olan, eşsiz ve benzeri görülmemiş Deniz Ablukamız nedeniyle Boğaz'da mahsur kalan gemiler, 'eve dönüş' sürecine başlayabilirler! En sevdiğiniz Başkan olan benden eşlerinize, kocalarınıza, anne babalarınıza ve ailelerinize merhaba deyin! 11 ay önce güçlü B2 Bombardıman uçağı saldırımızla neredeyse çöken dağların altında derinlere gömülmüş olan ve bazen 'Nükleer Toz' olarak anılan zenginleştirilmiş malzeme, ABD tarafından (bunu yapabilecek mekanik kapasiteye sahip tek ülkenin Çin ile birlikte ABD olduğu konusunda mutabık kalınmıştır!) İran İslam Cumhuriyeti, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve DESTROYED ile yakın işbirliği ve koordinasyon içinde ortaya çıkarılacak. Bir sonraki duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacak. Çok daha az öneme sahip diğer konular üzerinde de anlaşmaya varıldı. Şimdi, son kararı vermek üzere Durum Odasında bir toplantıya katılacağım. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"