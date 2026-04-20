Trump'tan İran Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmaya varılamaması halinde iki haftalık geçici ateşkes süresini uzatmasının "oldukça düşük ihtimal" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, Bloomberg'e telefonla verdiği mülakatta İran gündemine ilişkin son durumu değerlendirdi.

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in bugün ilerleyen saatlerde Pakistan'a gideceğini ve müzakerelerin salı günü başlamasının planlandığını belirtti.

Trump ayrıca, anlaşma kesinleşene kadar İran limanlarına yönelik ablukanın süreceğini sözlerine ekledi.