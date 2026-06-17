Trump'tan İran Açıklaması: 'Başlarına Bomba Atarız' - Son Dakika
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Trump'tan İran Açıklaması: 'Başlarına Bomba Atarız'

17.06.2026 14:59
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Trump, İran ile mutabakatının güçlü olduğunu ve uygun davranmazlarsa sert tedbirler alacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile mutabakata ilişkin "Hoşuma gitmezse, uygun şekilde davranmazlarsa, başlarının tam ortasına bombaları bırakırız." dedi.

ABD Başkanı Trump, Fransa'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinin basına açık kısmında Orta Doğu'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD ile İran arasındaki mutabakata ilişkin İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını söyleyerek "Bu çok güçlü bir anlaşma. Kimse ne olduğunu bilmiyor ama çok güçlü (bir anlaşma). Birçok insan çok mutlu. Asıl mutlu olan ise piyasalar." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasaların yükselişe ve petrol fiyatının düşüşe geçtiğini vurgulayan Trump, "Hürmüz Boğazı açılacak. Kısmi olarak açıldı. Yakında, yarın ya da sonraki gün tamamen açılacak." dedi.

Trump petrol fiyatının, krizden önceki fiyatına yaklaştığını söyleyerek "Burada fark, şimdi İran'ın nükleer silahı yok. Ne olacağını göreceğiz. İnsanların çok mutlu olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

İran ile varılan mutabakatın alternatifi duruma ilişkin Trump, "(Anlaşmanın) Alternatifi, dünya çapında buhran olurdu. Aptal insanlar dünya çapında buhranı ister." yorumunu yaptı.

Trump, "mutabakat olmasaydı Hürmüz Boğazı'nın asla açılmayacağını" savunarak piyasanın hareketlendiğini ve petrol fiyatlarının düşmeye başladığını vurguladı ve "satın alınabilirlik" konusu üzerinden Demokratlara da yüklendi.

"(İran'a) Yatırım yapmıyoruz"

Trump, İran ile varılan mutabakata ilişkin, "Bu uzlaşma ile (İran) nükleer silah sahibi olamayacak, petrol fiyatları ise savaş öncesi fiyatlardan daha düşük seviyelere gelebilir." görüşünü paylaştı.

ABD'nin söz konusu mutabakat dahilinde İran'a para ödeyeceği iddialarının sorulması üzerine Trump, "Kimseye yatırım için izin verilmedi. Hayır, yatırım yapmıyoruz. Ortaya 10 cent bile koymuyoruz." yanıtını verdi.

Trump, kendisinden önceki başkanların 47 yıl boyunca İran'a saldırmamasını da eleştirerek, "Sizleri 47 yıldır dolandırıyorlardı. Bu konuda bir şey yapan tek kişi benim. Kimseye füze atmadılar. Biz ise donanmalarını yok ettik, ordularını yok ettik, hava kuvvetlerini yok ettik. Artık uçakları, radarları kalmadı." dedi.

"Bunu beğenmezsem geri dönüp onları vurmaya, başlarına bomba atmaya devam ederim"

Başkanlığının ilk döneminde İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi de öldürttüğünü anımsatan Trump, İran ile varılan mutabakat hakkında, "Bu bir mutabakat zaptı. Bunu beğenmezsem geri dönüp onları vurmaya, başlarına bomba atmaya devam ederim. Hoşuma gitmezse, uygun şekilde davranmazlarsa, başlarının tam ortasına bombaları bırakırız. Çünkü 47 yıldır kötü davranışlar sergiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, kendisinden başka hiç kimsenin bu anlaşmayı yapamayacağını savunarak, eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) kapsamında İran'a milyarlarca dolar para verildiğini savundu ve Obama'ya hakaret etti.

Mısır ile ilişkiler

Trump, Mısır ile ilişkilerinin güçlü olduğunu söyleyerek çeşitli alanlarda işbirliği yaptıklarını, Sisi ile ticaret gibi birçok konuyu ele alacaklarını belirtti.

"Nil Nehri olması gerektiğinden biraz boş hale geldi. Bu konuda konuşacağız. Etiyopya'da bir baraj inşa edildi. Bu, Mısır için büyük sorunlara yol açıyor." ifadelerini kullanan Trump, Sisi ile bu meseleyi görüşecekleri bilgisini verdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ise Trump'a İran ile varılan anlaşmadan dolayı teşekkür ederek, "Orta Doğu'da barış ve istikrarı yeniden tesis etme çabalarınızı takdir ediyoruz ve ABD ile İran arasında varılan anlaşma için teşekkür ediyoruz." dedi.

Sisi, Trump'ın Nil Nehri konusunda yaşanan anlaşmazlıklara dair çabalarına değinerek, "ABD'nin Mısır'a desteğini değerli buluyoruz ve Washington'un Nahda (Rönesans-Hedasi) Barajı krizini çözme çabalarını takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan İran Açıklaması: 'Başlarına Bomba Atarız' - Son Dakika

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