Trump'tan İran Açıklaması: Süresiz Moratoryum

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programını "süresiz" olarak durdurmayı kabul ettiğini ancak "ABD'nin, İran'a ait dondurulmuş fonları serbest bırakacağı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Bloomberg'e telefonla verdiği röportajda, İran gündemine ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

Trump, İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını ve Tahran'ın nükleer programını "süresiz" olarak durdurmayı kabul ettiğini belirtti.

ABD ile İran arasındaki olası anlaşma için yeni görüşmelerin "muhtemelen" bu hafta sonu yapılacağını kaydeden Trump, süreçten umutlu olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı, halen arka planda devam eden görüşmelere istinaden "Ana noktaların çoğu kesinleşti. Süreç oldukça hızlı ilerleyecek." değerlendirmesini yaptı.

Müzakerelere ABD adına kimin katılacağını dile getirmekten kaçınan Trump, olası bir anlaşma durumunda İslamabad'a gidebileceğini ifade etti.

Trump, "İran'ın nükleer programına ilişkin moratoryumun 20 yıl sonra sona ereceği" iddialarını da yalanlayarak, İran'ın nükleer programını "süresiz" şekilde durduracağını belirtti.

İran'ın dondurulmuş fonları serbest bırakılmayacak

Trump, Axios haber sitesinde yer alan ve "ABD'nin, nükleer anlaşma karşılığında Tahran'ın 20 milyar dolarlık dondurulmuş fonlarını serbest bırakmayı düşündüğü" iddiasını da yalanladı.

ABD Başkanı, konuyla ilgili soruya, birkaç kez "Hayır, hayır." diyerek karşılık verdi.

"Lübnan'ı bombalamayacağız"

Trump, ABD'li yetkililerin kalıcı bir anlaşma sağlamak için hem İsrail hem de Lübnan ile yoğun olarak çalışacağını söyledi.

ABD Başkanı, "Umarım herkesle iyi geçineceğiz ve Lübnan'ı düzene sokacağız. Lübnan'ı bombalamayacağız, kimsenin bunu yapmasına da izin vermeyeceğiz." diye konuştu.