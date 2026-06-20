Trump'tan İran ile Anlaşma Beklentisi - Son Dakika
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Trump'tan İran ile Anlaşma Beklentisi

Trump\'tan İran ile Anlaşma Beklentisi
20.06.2026 10:27
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Trump, İran ile 60 gün içinde nihai anlaşma bekliyor; görüşmeler ertelendi, aşamaların detayları belirsiz.

WASHINGTON, 20 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, mutabakat zaptının imzalanmasının ardından 60 gün içinde İran ile nihai bir anlaşmaya varılmasını beklediğini söyledi.

Trump, cuma günü Maryland eyaletindeki Andrews Ortak Üssü'nde yaptığı açıklamada, perşembe gününden itibaren başlayan 60 günlük süre içinde bir anlaşmaya varılamaması halinde İran'ın hoşuna gitmeyecek adımlar atacaklarını belirtti. Trump, "Ancak işin o noktaya varacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Mutabakat metnine göre taraflar, en fazla 60 gün içinde nihai anlaşmayı müzakere edip sonuçlandırmayı taahhüt ediyor. Söz konusu sürenin karşılıklı mutabakatla uzatılabileceği de belirtiliyor.

ABD ile İran arasında cuma günü İsviçre'de yapılması planlanan görüşmeler ertelenirken, iki taraftan da ertelemenin nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan medyada İran'ın Lübnan'a yönelik son İsrail saldırılarına tepki olarak görüşmelerden çekildiği şeklinde haberler yer aldı.

Trump cuma günü telefonda NBC News'e verdiği demeçte ise İsrailli liderlerle görüştüğünü ve onlardan Hizbullah ile ateşkes konusunda uzlaşmalarını istediğini söyledi. Görüşmenin olumlu olduğunu kaydeden Trump, bunun zaten olumlu seyreden sürece ek bir katkı sağladığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da İsrail ile Lübnan arasındaki yeni müzakere turunun önümüzdeki hafta Washington'da yapılacağını duyurdu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Trump'tan İran ile Anlaşma Beklentisi - Son Dakika

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