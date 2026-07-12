Trump'tan İran İle Anlaşma Mesajı - Son Dakika
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Trump'tan İran İle Anlaşma Mesajı

12.07.2026 19:18
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Trump, İran'a saldırı öncesi anlaşmaya yaklaşıldığını belirtti, ticari tekneye saldırıyı eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda bir ticari tekneye saldırıldığı gerekçesiyle gece saatlerinde İran'a karşı düzenlenen saldırıların öncesinde Tahran ile anlaşmaya yaklaşıldığı mesajını verdi.

Trump, CNN televizyonuna Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümüyle ilgili verdiği demeçte, İran gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

İran ile savaşa geri dönülüp dönülmediğine ilişkin soruya Trump, "Lindsey'ye saygımdan bu konuya girmiyorum. Dün gece onları çok sert vurduk." yanıtını verdi.

Trump, "Dün onlarla bir anlaşmaya vardık. Her şeyden vazgeçiyorlardı, ardından iki saat sonra aniden insansız hava aracıyla bir gemiye saldırdılar." dedi.

Başkan Trump, İran'ın açıklamalarının aksine Hürmüz Boğazı'nın "açık" olduğunu savundu.

Trump'a göre, Graham'ın ölümü "acı bir kayıp"

Trump, "sert" ve "zeki" biri diye nitelendirdiği Senatör Graham'ın ölümünü, "acı bir kayıp" olarak nitelendirdi.

Dış politikasında Graham'ın ne ölçüde etkili olduğu sorulan Trump, aralarında bazı anlaşmazlıklar olduğunu ancak ikisinin de İsrail'i destekleyen kişiler olduklarını ifade etti.

Öte yandan, Trump, kendisinin Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması, Graham'ın ise devam etmesi konusunda istekli olduğunu savundu.

ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki gemiye ateşin ardından İran'a saldırı başlatmıştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) gece saatlerinde yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açtıkları gerekçesiyle İran'a karşı bu hafta üçüncü saldırı turunun başlatıldığı belirtilmişti.

Ticari gemilere yönelik daha önceki saldırıları sonrasında İran'a ABD ile yaptığı mutabakat zaptına bağlılığını göstermek için "bir fırsat daha sunulduğu" ifade edilen açıklamada, İran'ın ise Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere saldırmaya devam ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan İran İle Anlaşma Mesajı - Son Dakika

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