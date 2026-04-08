ABD-İran Ateşkesi İlan Edildi, 10 Maddelik Barış Planı Üzerinde Mutabakat Sağlandı

08.04.2026 07:49
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik bombardımanları iki hafta süreyle askıya almayı kabul etti. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenli geçişine izin vereceği ve müzakerelerin İslamabad'da başlayacağı duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asim Munir ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, İran'a gönderilmekte olan yıkıcı gücü durdurma talebi aldıklarını belirtti. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın tam, derhal ve güvenli şekilde açılmasını kabul etmesi şartıyla, İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık bir süre için askıya almayı kabul ettiğini ve bunun iki taraflı bir ateşkes olacağını ifade etti.

Trump, bu kararın nedenini, askeri hedeflere ulaşılmış olması ve İran ile uzun vadeli barış konusunda kesin bir anlaşmaya yakın olunması olarak açıkladı. İran'dan alınan 10 maddelik teklifin müzakere edilebilir bir temel oluşturduğunu ve geçmişte anlaşmazlık konusu olan birçok başlıkta uzlaşıldığını vurguladı. İki haftalık sürenin, anlaşmanın nihai hale getirilmesine imkan sağlayacağını ekledi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD'nin ateşkes kararını 'teslimiyet' olarak nitelendirerek, düşmanın ezici bir yenilgiye uğradığını ve ABD'nin İran'ın 10 maddelik teklifini kabul etmek zorunda kaldığını açıkladı. Bu teklifte, saldırmama taahhüdü, Hürmüz Boğazı kontrolünün devamı, uranyum zenginleştirme kabulü, yaptırımların kaldırılması, tazminat ödenmesi ve ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Müzakerelerin 10 Nisan Cuma günü İslamabad'da başlayacağı duyuruldu. İran, iki haftalık ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişlere izin vereceğini açıkladı. Pentagon da basın toplantısı yapacağını bildirdi.

Axios'un raporlarına göre, Türkiye ve Mısır, ateşkesin sağlanmasında sessiz ama belirleyici bir rol oynadı. Türkiye, NATO üyesi kimliği ve Tahran ile olan ilişkisiyle, Washington ve Tahran arasında güvenilir mesaj taşıyıcı görevi üstlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomatik trafiği, Trump'ın ikna edilmesine yardımcı oldu.

İran Devlet Televizyonu, Trump'ın İran'ın şartlarını kabul ettiğini ve ateşkesin bu iradenin sonucu olduğunu duyurdu. CNN'in bilgilerine göre, İslamabad'daki müzakerelerde ABD heyetini Başkan Yardımcısı JD Vance, Jared Kushner ve Steve Witkoff gibi isimlerin oluşturması bekleniyor. İsrail, ateşkesten rahatsız olsa da şimdilik sessiz kalacağını belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, ABD Başkanı, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Advertisement
