Trump'tan İran'la Nükleer Müzakerelere Açıklama - Son Dakika
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Trump'tan İran'la Nükleer Müzakerelere Açıklama

23.06.2026 15:26
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Trump, İran'ın nükleer denetimlere tam razı olması gerektiğini belirtti, aksi halde müzakereler sona erecek.

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafının, nükleer programına yapılacak üst düzey denetlemelere "tam ve eksiksiz razı olduğunu", aksi takdirde müzakerelerin sürmeyeceğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından, İran ile devam eden müzakerelere ilişkin paylaşım yaptı.

İran tarafının ve medyanın "ABD'nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermeye" çalıştığını savunan Trump, "İran uzak geleceğe kadar, yani sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tam ve eksiksiz razı oldu. Bu, 'nükleer dürüstlüğü' sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran tarafının buna razı olmadığı bir senaryoda müzakerelerin bitmiş olacağını belirterek, "İran'ın verdiği bu ve diğer önemli tavizlere dayanarak Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve deniz ablukasının artık uygulanmamasına izin vermeyi kabul ettim. Bu şu anda çok düşük bir ihtimal gibi görünüyor ancak olur da ablukanın yeniden uygulanması gerekirse diye tüm gemiler yerinde kalacak." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığının serbest bırakacağı İran varlıkları ve kaldıracağı yaptırımlar sonucu açığa çıkacak kaynakların, yine ABD'nin kontrol ettiği bir hesaba aktarılacağını belirten Trump, bunların Amerikalı üreticilerden gıda ve tıbbi malzeme satın almak için kullanılacağını kaydetti.

İran'ın mısır, buğday ve soya gibi gıda ürünlerine ihtiyaç duyduğuna işaret eden Trump, paylaşımında, "Bu bir insani kriz ve çok geç olmadan, şimdi yardım etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Görüşmeler iyi gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

???????Trump, başka bir paylaşımında da Hürmüz Boğazı'ndan dün 19 milyon varil petrol taşınmasıyla "rekor kırıldığını" aktararak, "Petrol fiyatları düşüyor ve dünya daha güvenli bir yer." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan İran'la Nükleer Müzakerelere Açıklama - Son Dakika

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