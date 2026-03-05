Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye Sert Eleştiriler

Trump\'tan İspanya ve İngiltere\'ye Sert Eleştiriler
05.03.2026 19:14
ABD Başkanı Trump, İran'a destek vermedikleri için İspanya ve İngiltere'yi eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarına destek vermedikleri gerekçesiyle İspanya ile İngiltere yönetimlerine yüklendi.

Amerikan New York Post gazetesine telefonla mülakat veren ABD Başkanı Trump, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İSPANYA VE İNGİLTERE'Yİ HEDEF ALDI

Hem İspanya hem de İngiltere yönetimlerine seslenen Trump, İsrail ile başlattıkları İran'a yönelik saldırılarla ilgili bu iki ülkeden güçlü destek beklediğini vurguladı.

Trump, "Bu süreçte birçok kazanan var ama İspanya bir kaybeden ülke ve İngiltere de büyük hayal kırıklığı. İspanya'nın davranışları NATO'ya düşmanca." değerlendirmesini yaptı.

"İYİ BİR TAKIM OYUNCUSU DEĞİLLER"

İspanya'nın hem üslerini ABD ordusuna kullandırmamasından hem de NATO kapsamındaki yüzde 5'lik katkı payını ödememesinden şikayet eden ABD Başkanı, "İyi bir takım oyuncusu değiller, bir daha İspanya ile takım oyuncusu olmayacağız." dedi.

"KENDİSİ CHURCHİLL DEĞİL"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e de yüklenen Trump, "Kendisi Winston Churchill değil. Onun performansı hayal kırıklığı. Bize sorgusuz ve tereddütsüz destek vermeli, mesela üsleri kullanma konusunda..." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Trump, dünkü İran açıklamalarında da bu iki ülkeye tepki göstermiş ve İspanya ile ticari ve ekonomik ilişkileri kesme tehdidinde bulunmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İspanya'nın üslerini kullandırma konusunda ABD ordusuyla anlaştığını ifade etmiş ancak Leavitt'in bu açıklaması kısa süre sonra İspanya tarafından yalanlanmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
