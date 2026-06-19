Trump'tan İsrail'e Ateşkes Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan'daki İsrail saldırılarının planlanan İran barış görüşmelerini riske atmasının ardından, Tel Aviv yönetiminden "Hizbullah ile ateşkes konusunda anlaşmasını istediğini" belirtti.

Trump, NBC News'e telefonda verdiği röportajda, İsrail-Lübnan ateşkesine giden süreç hakkında bilgilendirmede bulundu.

"İsrail ile görüştüğünü ve onlardan ateşkesi kabul etmelerini istediğini" söyleyen Trump, ateşkesin sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile doğrudan görüşüp görüşmediği konusuna açıklık getirmedi.

Trump, söz konusu ateşkes hakkında, "Olumlu bir gelişme." ve "Bu, pastanın üzerindeki küçük bir krema gibi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in "bir noktada" barış görüşmeleri için İsviçre'ye gideceğini beklediğini söyledi.

Bugün İsrail ordusunun, yeni ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bulunan Ali Tahir Tepesi çevresini fosfor ve misket bombalarıyla hedef aldığı bildirilmişti.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.