Trump'tan Jones Yasası'na Muafiyet Gündemi - Son Dakika
Trump'tan Jones Yasası'na Muafiyet Gündemi

22.04.2026 10:57
Trump, Jones Yasası'ndaki 60 günlük muafiyeti uzatmayı değerlendiriyor, petrol taşımacılığı artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD/İsrail-İran Savaşı sırasında ABD limanları arasındaki taşımacılıkta Amerikan gemilerinin kullanımını zorunlu kılan "Jones Yasası"na getirdiği 60 günlük muafiyet süresini uzatmayı değerlendirdiği iddia edildi.

Axios haber platformunun Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde, petrol piyasasında yaşanan kısa vadeli aksaklıkları hafifletmek amacıyla 18 Mart'ta Jones Yasası'na getirilen 60 günlük muafiyetin ardından ABD limanlarında 40 tanker petrol taşındığı belirtildi.

Bu gelişmenin fiili filonun kapasitesini yüzde 70 artırdığı ve maliyetlerin düşmesine yardımcı olduğu aktarılan haberde, yabancı bayraklı gemilerle taşınan toplam Amerikan petrolünün 9 milyon varil olduğu ve bunun gittikçe arttığı ifade edildi.

Trump ile yasa hakkında görüştüğü iddia edilen danışmanlardan biri, Başkan'ın gelişmelerden memnun olduğunu belirterek "İranlılar tehdit oluşturduğu ve yakıt fiyatlarını artırdığı sürece, Başkan, muafiyeti gerekli olduğu sürece yürürlükte tutmak istiyor." dedi.

Beyaz Saray Sözcülerinden Taylor Rogers da Jones Yasası muafiyetinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin henüz nihai bir karar alınmadığını ancak bu durumun yönetimin maliyet artışlarını hafiflettiğini ve "daha fazla arzın ABD limanlarına daha hızlı ulaştığının" verilerle ortaya konulduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi 18 Mart'ta petrol piyasasında yaşanan kısa vadeli aksaklıkları hafifletmek amacıyla ABD limanları arasında mal taşımacılığı için Amerikan gemilerinin kullanılmasını gerektiren Jones Yasası'na 60 günlük muafiyet getirdiklerini bildirmişti.

Jones Yasası, ABD'de iki liman arasında yapılan deniz taşımacılığının yalnızca ABD'de inşa edilmiş, ABD bayrağı taşıyan ve mürettebatının büyük kısmı ABD vatandaşı olan gemilerle yapılmasını zorunlu kılıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'tan Jones Yasası'na Muafiyet Gündemi - Son Dakika

Türkiye’de bir ilk Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
Türkiye'de bir ilk! Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
Öğretmen, polis, hemşire Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı Dehşet anları kamerada
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı! Dehşet anları kamerada
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu Bir maddeye muhalefetten destek yok
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye muhalefetten destek yok
SON DAKİKA: Trump'tan Jones Yasası'na Muafiyet Gündemi - Son Dakika
