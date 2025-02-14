Trump'tan Karşılıklı Gümrük Vergisi Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan Karşılıklı Gümrük Vergisi Açıklaması

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Trump, karşılıklı gümrük vergileri uygulanacağını açıkladı; adalet ve rekabeti ön plana çıkaracak.

14.02.2025 03:41
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- ABD Başkanı Trump'tan karşılıklı gümrük vergisi adımı

Trump: "ABD'ye ne uygulanırsa, biz de aynısını uygulayacağız"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere karşılıklı gümrük vergileri uygulanmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ticarette adalet amacıyla, karşılıklı vergiler uygulanmasına karar verdim. Yani, Amerika Birleşik Devletleri'ne ne uygulanırsa biz de onlara aynısını uygulayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret ilişkilerinde adaleti yeniden tesis etmek ve adil olmayan ticaret anlaşmalarına karşı koymak için kapsamlı bir planın yapılmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı açıklamada, "Ticarette adalet amacıyla, karşılıklı vergiler uygulanmasına karar verdim. Yani, Amerika Birleşik Devletleri'ne ne uygulanırsa biz de onlara aynısını uygulayacağız. Ne daha fazla, ne daha az" ifadelerini kullandı. Vergilerden çok daha cezalandırıcı olan KDV sistemini kullanan ülkeleri de gümrük vergisi uygulamakla bir tutacaklarını belirten Trump, "Amerika'ya haksız yere zarar vermek amacıyla başka bir ülke üzerinden mal, ürün veya başka bir adla herhangi bir şey gönderilmesi kabul edilmeyecek" dedi.

"Hiçbir ülke şikayet edemez"

Ayrıca ülkelerin ABD'den ekonomik olarak faydalanmak için uyguladığı sübvansiyonlara yönelik düzenlemeler de yapılacağını aktaran Trump, "Aynı şekilde, bazı ülkelerin ürünlerimizi kendi etki alanlarından uzak tutmak veya ABD işletmelerinin faaliyetlerine izin vermemek için uyguladığı parasal olmayan gümrük vergileri ve ticaret engellerine yönelik hükümler koyacağız" ifadelerini kullandı. Söz konusu parasal olmayan ticaret engellerinin maliyetini doğru bir şekilde belirleyebildiklerini belirten Trump, "Bu herkes için adil. Hiçbir ülke şikayet edemez. Bir ülke Amerika Birleşik Devletleri'nin çok yüksek bir gümrük vergisi düşünürse, tek yapması gereken bize karşı uyguladığı vergileri azaltmak veya sonlandırmaktır" dedi. Trump, ürünlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmesi halinde vergi uygulanmayacağını vurguladı.

"Bize adil davranmalarının zamanı geldi"

Uzun yıllar boyunca, ABD'nin hem dost hem de düşman diğer ülkeler tarafından haksız muamele gördüğünü belirten Trump, "Bu uygulama, daha önce karmaşık olan ve adil olmayan ticaret sistemine adalet ve refahı geri getirecek" ifadelerini kullandı. Amerika'nın yıllar boyunca birçok ülkeye büyük bir maliyetle yardım ettiğini vurgulayan Trump, "Artık bu ülkelerin bunu hatırlaması ve bize adil davranmasının zamanı geldi" dedi. Trump, kurmaylarına ticarette karşılıklı adaleti sağlamaya yönelik gerekli tüm çalışmaları yapma talimatı verdiğini de sözlerine ekledi.

Beyaz Saray: "İstismar edildiğimiz günler geride kaldı"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, Trump'ın "Adil ve Karşılıklı Plan" uygulamasının

uluslararası ticarette uzun süredir devam eden dengesizliklerin düzeltmeyi ve adaleti sağlamayı amaçladığı vurgulandı. "Amerika'nın istismar edildiği günler geride kaldı" denilen açıklamada, "Bu plan Amerikan işçisine öncelik verecek, endüstrinin her alanında rekabet gücümüzü artıracak, ticaret açığımızı azaltacak ve ekonomik ve ulusal güvenliğimizi güçlendirecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Karşılıklı Gümrük Vergisi Açıklaması - Son Dakika

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