Trump'tan Katar Emiri'ne Taziye Çağrısı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'tan taziye telefonu aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Trump, görüşmede Emir Şeyh Temim'e, hayatını kaybeden babası Emir Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Emir Şeyh Temim de Trump'a taziye dilekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamada, uzun süredir tedavi gören Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin 74 yaşında vefat ettiği açıklanmış ve Doha'daki Lusail Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Öte yandan Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edilmişti.

Katar Emiri olarak 1995-2013 döneminde görev yapan Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 2013 yılında yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye devretmişti.