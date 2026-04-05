Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Kritik Basın Toplantısı

05.04.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, F-15 mürettebatının kurtarılmasına dair basın toplantısı düzenleyecek.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, yarın Türkiye saatiyle 20.00'de Oval Ofis'te askeri yetkililerle birlikte basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın dağlarının derinliklerinden ağır yaralı ama son derece cesur F-15 mürettebatı/subayını kurtardıklarını" belirtti ve şunları kaydetti:

"İran Ordusu, çok sayıda birlikle yoğun şekilde arama yapıyor ve yaklaşıyordu. Kendisi son derece saygı duyulan bir albaydır. Bu tür bir operasyon, 'personel ve ekipman' açısından taşıdığı risk nedeniyle nadiren gerçekleştirilir. Gerçekten kolay kolay yapılmaz."

İkinci operasyon, ilkinden sonra gerçekleştirildi; ilkinde pilotu gün ışığında kurtardık, bu da alışılmadık bir durumdu ve İran üzerinde yedi saat geçirildi. Herkes tarafından sergilenen İnanılmaz bir cesaret ve yetenek gösterisi.

Pazartesi günü saat 13.00'te Oval Ofis'te, askeri yetkililerle birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Yüce Tanrı büyük askeri kahramanlarımızı korusun."

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Güvenlik, Güncel, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:50:25. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.