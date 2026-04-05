Trump'tan Kritik Basın Toplantısı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, yarın Türkiye saatiyle 20.00'de Oval Ofis'te askeri yetkililerle birlikte basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın dağlarının derinliklerinden ağır yaralı ama son derece cesur F-15 mürettebatı/subayını kurtardıklarını" belirtti ve şunları kaydetti:

"İran Ordusu, çok sayıda birlikle yoğun şekilde arama yapıyor ve yaklaşıyordu. Kendisi son derece saygı duyulan bir albaydır. Bu tür bir operasyon, 'personel ve ekipman' açısından taşıdığı risk nedeniyle nadiren gerçekleştirilir. Gerçekten kolay kolay yapılmaz."

İkinci operasyon, ilkinden sonra gerçekleştirildi; ilkinde pilotu gün ışığında kurtardık, bu da alışılmadık bir durumdu ve İran üzerinde yedi saat geçirildi. Herkes tarafından sergilenen İnanılmaz bir cesaret ve yetenek gösterisi.

Pazartesi günü saat 13.00'te Oval Ofis'te, askeri yetkililerle birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Yüce Tanrı büyük askeri kahramanlarımızı korusun."