Trump'tan Netanyahu'ya Lübnan Uyarısı
Trump'tan Netanyahu'ya Lübnan Uyarısı

09.04.2026 21:14
Trump, Netanyahu ile yaptığı görüşmede Lübnan'a saldırıları azaltması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, " Lübnan'a yönelik saldırıları azaltması gerektiğini" söylediğini belirtti.

Amerikan NBC News kanalına telefonla kısa bir röportaj veren ABD Başkanı Trump, ABD-İran geçici ateşkes anlaşmasını ve İsrail'in Lübnan saldırılarını değerlendirdi.

Trump, çarşamba günü İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine atıfla, "Bibi ile konuştum ve o da bu konuyu biraz daha sakinleştirecek. Bence biraz daha sakin davranmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bölgede tansiyonun düşmesinin ateşkes anlaşması açısından önemli olduğuna dikkati çeken ABD Başkanı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını bugün itibarıyla "azalttıklarını" savundu.

Trump, geçici ateşkes anlaşmasından çok iyimser

ABD Başkanı Trump, aynı mülakatta, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasından dolayı "çok iyimser" olduğunu ve anlaşmanın uygulanacağına inandığını belirtti.

Trump, "İranlı liderler, toplantılarda basına yaptıklarından çok farklı konuşuyorlar. Çok daha makul davranıyorlar. Kabul etmeleri gereken her şeye razı oluyorlar. Unutmayın, şu anda askeri güçleri yok." değerlendirmesini yaptı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Netanyahu'ya Lübnan Uyarısı - Son Dakika

Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı
İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü

21:35
Resmi açıklama geldi İşte Asensio’nun sakatlığı
Resmi açıklama geldi! İşte Asensio'nun sakatlığı
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:52
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
20:10
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
SON DAKİKA: Trump'tan Netanyahu'ya Lübnan Uyarısı - Son Dakika
