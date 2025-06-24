Trump'tan Ocasio-Cortez'e Sert Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Ocasio-Cortez'e Sert Yanıt

24.06.2025 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Ocasio-Cortez'in İran'a düzenlenen hava saldırısını azil gerekçesi olarak göstermesine tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerini bombalama kararının "azil gerekçesi" olduğunu ifade eden Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'e sert tepki gösterdi.

Trump, TruthSocial hesabından paylaştığı mesajında, Demokrat Ocasio-Cortez için Kongre'deki "en aptal" insanlardan biri nitelemesi yaptı.

Demokrat üyelerin, daha önce de yaptığı gibi ABD Başkanı'nın azlini talep ettiğini belirten Trump, Ocasio-Cortez'in serzenişlerinin nedeninin, mevcut yönetim altında ABD'nin elde ettiği tüm zaferler olduğunu savundu.

Trump, Demokratların kazanmaya alışkın olmadıklarını ileri sürerek, ABD'nin tekrar başarılı olma kavramına tahammül edemediklerini kaydetti.

Ocasio-Cortez'in göreve uygun olmadığı düşüncesini paylaştığı mesajında ABD Başkanı, yine de Temsilciler Meclisinin Demokrat üyeleri Jasmine Crockett ile İlhan Omar'dan daha uygun olduğunu ifade etti.

Trump, kendisinin, fiziksel muayene kapsamında Walter Reed Tıp Merkezi'nde tamamladığı bilişsel testi, Ocasio-Cortez'in de almaya zorlanması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Sorumlu doktorun dediği gibi, 'Başkan Trump bunu başardı' yani her cevabı doğru verdim. Sürekli şikayet etmek yerine, Alexandria, benim de büyüdüğüm Queens'e geri dönmeli ve 'temsil ettiği' ve artık hiç gitmediği bölgedeki pis, iğrenç, suç dolu sokaklarını düzeltmeli."

Ocasio-Cortez dahil Demokratların Kongre tarihinin en düşük anket sonuçlarına ulaştığını aktaran Trump, "Hadi gelin beni tekrar azletmeye çalışın, günümü mükemmel yapın." ifadesini kullandı.

Kararın "açıkça azil için temel oluşturduğu" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı kararı, "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle Kongre üyelerinin eleştirilerinin hedefi olmuştu.

Demokrat üye Alexandria Ocasio-Cortez de X'te yaptığı paylaşımda, Trump'ın kararının "kesinlikle ve açıkça azil için temel oluşturduğunu" belirtmiş ve Trump'ın "nesillerce ABD'yi hapsedecek bir savaş başlatma riski aldığını" ifade etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Ocasio-Cortez'e Sert Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek
Damatsız düğün yapmıştı Ağaçlık alanda ölü bulundu Damatsız düğün yapmıştı! Ağaçlık alanda ölü bulundu
İsrail’den Tahran’a tahliye uyarısı İsrail'den Tahran'a tahliye uyarısı
Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı
Sakarya’da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü Sakarya'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü
Adana’da 4.5 büyüklüğünde deprem Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Yılın transfer bombası Süper Lig’i sallayan golcü İstanbul’a iniyor Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Ateşkes başladı İran: İsrail başlattı, biz bitirdik Ateşkes başladı! İran: İsrail başlattı, biz bitirdik
Resmen açıklandı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye geri döndü Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
ABD’den WhatsApp yasağı ABD'den WhatsApp yasağı
TSK’ya FETÖ operasyonu 158 asker gözaltına alındı TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

21:58
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
20:52
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
20:27
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
19:50
Donald Trump: Çin, İran’dan petrol almaya devam edebilir
Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
09:48
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
09:40
Nereden nereye 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
09:19
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J’den yeni haber
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber
09:15
En düşük maaş için yeni rakamlar İki senaryo var
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
09:06
111 yıllık kulübe şok Armaya haciz
111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz
08:59
Yeni bir kan grubu keşfedildi
Yeni bir kan grubu keşfedildi
08:59
Maydonoz Döner’e 2’nci dalga operasyon
Maydonoz Döner'e 2'nci dalga operasyon
08:40
Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 22:49:11. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Ocasio-Cortez'e Sert Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.