Trump'tan Otomotiv Üreticilerine Gümrük Muafiyeti

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WASHINGTON, 6 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, üç büyük otomobil üreticisine Meksika ve Kanada'ya uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergilerinden bir ay muafiyet tanıdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt çarşamba günkü basın toplantısında, "Üç büyük otomobil üreticisi ile konuştuk. ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) üzerinden gelen tüm otomobillere bir aylık muafiyet tanıyacağız. Karşılıklı gümrük vergileri 2 Nisan'da yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı.

Görüşme talebinin Ford, General Motors ve Stellantis'ten geldiğini kaydeden Leavitt, Trump'ın şirketlere bir aylık gümrük vergisi muafiyeti tanımayı kabul ettiğini belirtti.

Bloomberg News'te daha öne çıkan bir haberde Trump'ın "sektör liderlerinin ricaları üzerine geçici bir erteleme olarak" otomobil üreticilerini Meksika ve Kanada'ya yeni uygulanan gümrük vergilerinden bir ay süreyle muaf tutacağı bildirilmişti.

USMCA, eski Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın yerini alacak şekilde Trump'ın ilk döneminde görüşülmüş, imzalanıp yürürlüğe girmişti.