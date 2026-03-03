Trump'tan Seçimlerde Kimlik Zorunluluğu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yapılan seçimlerin "hileli" olduğunu savunarak, tüm seçmenlerin oy kullanırken kimlik ibraz etmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, sosyal medya hesabından, oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılacak ve seçim süreçlerine ilişkin daha sıkı düzenlemeler getirilmesini öngören "SAVE Act" yasa tasarısına ilişkin açıklama yaptı.

ABD'deki seçimlerin "hileli" ve "tüm dünyada alay konusu" olduğunu savunan Trump, "Ya bunları düzelteceğiz ya da artık bir ülkemiz olmayacak." ifadesini kullandı.

Trump, tüm seçmenlerin oy kullanırken kimlik ya da vatandaşlık belgesi göstermesi gerektiğini belirterek "SAVE Act" için Cumhuriyetçilerden destek istedi.

Son olarak Trump hastalık, engellilik, askeri görev veya seyahat gibi istisnai durumlar dışında posta yoluyla oy kullanımına son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Tasarı Temsilciler Meclisinden geçmişti

ABD'de oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılacak ve seçim süreçlerine ilişkin daha sıkı düzenlemeler getirilmesini öngören "SAVE Act" yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinden geçerek Senato'ya gönderilmişti.

Cumhuriyetçi partililerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinden geçen tasarının Senatoda kabul edilmesi için hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Demokratların tepki gösterdiği, Senatoda oylamaya sunulacak tasarıya 53 Cumhuriyetçi senatörün tamamının destek vermediği belirtiliyor.

Tasarıya göre oy kullanırken kimlik ibrazı zorunlu olacak, seçmen kaydı sırasında da ABD vatandaşlığını kanıtlayan belge sunulması gerekecek.

ABD'de seçmenler, ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek.

Seçimde ABD Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve ABD Senatosu'ndaki 100 sandalyenin 35'i belirlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimler öncesinde Cumhuriyetçilere ülkedeki seçimleri "ulusallaştırmaları" ve "kontrolü ele almaları" çağrısı yapmış; bu, Demokratların tepkisini çekmişti.

Trump, 6 Şubat'ta "SAVE Act" yasa tasarısının Kongre'den hızla geçirilmesi çağrısında bulunmuş, 14 Şubat'ta ise seçmen kimliği şartının Kongre'den geçirilmese dahi ara seçimlerde uygulanacağını ve konuya ilişkin bir başkanlık kararnamesi çıkaracağını belirtmişti.