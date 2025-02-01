Trump'tan Siyah Tarih Ayı Çağrısı, Pentagon'dan Karşıt Mesaj - Son Dakika
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Trump'tan Siyah Tarih Ayı Çağrısı, Pentagon'dan Karşıt Mesaj

Trump, 'Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı' için etkinlik düzenlenmesini isterken, Pentagon 'kimlik ayları öldü' diyerek karşı çıktı.

01.02.2025 15:48
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ABD Başkanı Donald Trump kamu yetkililerini "Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı" için etkinlikler düzenlemeye çağırırken, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise "kimlik ayları öldü" mesajı yayımlayarak kaynakların bu tür programlarda kullanılmayacağını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın "Bugün, 2025'in Şubat ayını Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı olarak tanımaktan büyük onur duyuyorum." mesajı iletilirken ABD tarihini "unutulmaz" kılan pek çok Siyahi Amerikalı vatanseverin katkılarını kutlamak için bu ayın bir fırsat olduğu kaydedildi.

Trump açıklamasında "Tarihimiz boyunca Siyahi Amerikalılar, ülkemizin en önemli liderleri arasında yer almış ve ulusumuzun kültürel ve siyasi kaderini derinden şekillendirmişlerdir." ifadesini kullanırken, kamu görevlilerini, eğitimcileri, kütüphanecileri ve tüm ABD halkını bu ayı uygun programlar, törenler ve etkinliklerle kutlamaya çağırdı.

Pentagon: "Kimlik ayları gücü bölme ve bir grubu diğerlerinin önüne geçirme çabası"

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığının ise "kimlik ayları öldü" mesajını Trump'ın kutlama açıklamasıyla aynı tarihte yayımlaması dikkati çekti.

Birlik olmanın Pentagon'un "savaşla mücadele misyonunu" yerine getirmesi için önemli olduğu belirtilen açıklamada, Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı gibi "kimlik aylarının" gücü bölme ve bir grubu diğerlerinin önüne geçirme çabası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu ve benzeri konuların birliği aşındırdığı ve görevlerin yerine getirilmesini tehdit ettiği vurgulandı.

Bakanlığın, "Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı, Kadın Tarihi Ayı, Asya-Amerikan ve Pasifik Adalıların Mirası Ayı, Ulusal Hispanik Mirası Ayı, Ulusal Engelli İstihdamı Farkındalık Ayı ve Ulusal Amerikan Yerlisi Mirası Ayı" dahil olmak üzere kültürel farkındalık aylarıyla ilgili kutlama veya etkinliklere ev sahipliği yapmak için çalışma saatleri dahil olmak üzere resmi kaynakları kullanmayacağı aktarılan açıklamada, çalışanların ve sivillerin bu etkinliklere görev saatleri dışında gayri resmi olarak katılmalarına izin verildiği bildirildi.

Associated Press (AP), ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma İstihbarat Ajansının (DIA) çalışanlarına gönderdiği bilgi notuna ulaşıldığını ve bu notta "çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık" (DEI) programının yürürlükten kalkmasına ilişkin çalışmalar kapsamında bazı anma ve kutlama törenlerinin durdurulduğu bilgisinin yer aldığını öne sürmüştü.

Bilgi notunda, durdurulan etkinlikler arasında, "Kadın Tarihi Ayı", "Ulusal Hispanik Miras Ayı", "Onur Ayı" ve "Martin Luther King Jr. Günü" gibi birçok anma ve kutlama programının yer aldığı iddia edilmişti.

DEI programı nedir?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programı çerçevesinde, özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" bir ortam oluşturmak için çalışmalar yürütülmüştü.

Trump 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından, "Radikal ve savurgan hükümet DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararnameyi imzalamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Siyah Tarih Ayı Çağrısı, Pentagon'dan Karşıt Mesaj - Son Dakika

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