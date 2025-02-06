Trump'tan Trans Sporculara Yasak - Son Dakika
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Trump'tan Trans Sporculara Yasak

Trump, trans sporcuların kadın sporlarına katılmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

06.02.2025 14:20
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ABD Başkanı Donald Trump, trans sporcuları kadın spor müsabakalarından men eden başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, seçim döneminde sözünü verdiği bir konuda daha adım attı.

Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, doğuştan erkek olan trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmasını yasaklayan düzenlemeyi hayata geçirdi.

Törende yaptığı konuşmada Trump, biyolojik olarak "erkek" ve "kadın" olarak iki cins olduğunu, bunun dışındaki tanımlamaları kabul etmediklerini ve trans sporcuların kadın spor müsabakalarında işinin olmadığını söyledi.

Trump, "Geçen yıl Paris Olimpiyatlarında bir erkek boksörün, kadın rakibine acımasızca davranması sonucunda onun 46 saniyede yenik sayılmasının ardından onun altın madalyasını çalmasını nasıl unutabilirsiniz? Tüm bunlar bugün sona eriyor, çünkü bu başkanlık kararnamesiyle kadın sporlarına karşı savaş sona erdi." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın imzaladığı kararname, federal fon alan tüm eğitim kurumları için, trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmalarına izin vermeleri halinde söz konusu fonun kesilmesini zorunlu kılıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) de çağrı yaptı

Trump, kararnameyi imzalamasının ardından, Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) bu sporcuların uluslararası olimpiyatlarda da kadınlarla aynı kategoride yarışmaması için çağrıda bulundu.

Kararnameyle ABD Dışişleri Bakanlığının, kadın spor müsabakalarında yarışacak adayların seçiminde "cinsiyet kimliği ve testosteron baskılama süreci" gibi uygulamalardan vazgeçilmesi konusunda IOC'ye baskı uygulamasına da yetki veren Trump, uluslararası komiteden "Olimpiyatlarla ve bu çok saçma konuyla ilgili her şeyi en baştan değiştirmesini" istediklerini aktardı.

Los Angeles kentinde düzenlenecek 2028 Yaz Oyunlarının organizasyon komitesi yetkilileri ise henüz konuya ilişkin yorumda bulunmadı.

Öte yandan, geçmişte trans sporcularla ilgili tartışmalardan kaçınan ve her spor dalı için bünyesindeki kurumların kendi ölçütlerini belirlemesine izin veren IOC'nin tutumunun, mevcut başkan Thomas Bach'ın emekli olmasıyla değişebileceği öngörülüyor.

Bach'ın emekli olmasından sonra yerine geçebilecek adaylar arasında, öncesinde trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılımını sınırladığı bilinen Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe bulunuyor.

Kaynak: AA

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