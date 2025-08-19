Trump'tan Ukrayna Barışı İçin Kritik Açıklama - Son Dakika
Trump'tan Ukrayna Barışı İçin Kritik Açıklama

19.08.2025 00:06
Trump, Putin'in güvenlik garantilerini kabul etmesinin önemli olduğunu vurguladı ve barış için iyimser.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna barışı konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etmesinin çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Trump, Rusya-Ukrayna barış süreci için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırladı.

Liderlerle toplantıya geçmeden önce basına açıklamalarda bulunan Trump, Zelenskiy ile bugün yaptıkları toplantıda birçok konuyu ele aldıklarını, ayrıca bugün Putin ile de doğrudan görüştüğünü ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantının hemen ardından da Putin'i yine arayacağını söyledi.

Trump, "Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etmesi çok önemli bir adımdır, bu kilit noktalardan biridir ve bunu masada değerlendireceğiz." dedi.

Toplantıda "toprak takası" konusunu ele almaları gerektiğini de belirten Trump, "Hep birlikte, Ukrayna'ya yönelik gelecekteki herhangi bir saldırıyı engelleyecek bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda iyimserim ve aslında böyle bir saldırı olmayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Trump, Zelenskiy ve Putin'in barış için bir çözüm bulacağını hissettiğini ve nihayetinde, bu konudaki bir kararın iki liderin mutabık kalması sonucunda alınabileceğini vurguladı.

Trump'tan üçlü görüşmeye hazırlık mesajı

Bugünkü toplantının iyi geçmesi halinde Putin ile bir toplantı ayarlayacağını belirten Trump, "Bir sonraki adım üçlü bir toplantı olacak ve bunu halledeceğiz. Ben harika bir sonuç almayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olası üçlü zirve konusunda gerekli ayarlamaları yapacaklarını kaydederek, bu zirveyle birlikte bir barış anlaşmasının sağlanacağını düşündüğünü söyledi.

Bugünkü görüşmelerin ardından yol haritasının daha da netleşmesini beklediğine işaret eden Trump, "Bir veya iki hafta içinde, bu sorunu çözüp çözemeyeceğimizi ya da bu çatışmaların devam edip etmeyeceğini öğreneceğiz. Bunu sona erdirmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

Trump, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın anlaşma yapmak istediğini kaydederek, yakın zamanda bir anlaşmaya varacaklarına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

